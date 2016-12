Adrian Weiss: Criminal Record (Review)

Der ehemalige FORCES-@-WORK Gitarrist und Deutschprogmetal-Urzeitler ADRIAN WEISS (aktuell GLORYFUL, ächz) wildert schon länger auch auf Solopfaden und zeigt sich dabei wieder Erwarten (bei der Vergangenheit) aktuell nicht sonderlich experimentierfreudig.

Das Spritzigste an "Criminal Record" ist der Titel; darüber hinaus bietet Weiss, ein Schüler/Kompagnon von Victor Smolski, der ungleich gewagter soliert, wenn er nicht in Bandumfeldern agiert, wenig mehr als alte Schule in Sachen Gitarrenvirtuosen: Ein typisch rudimentäres Rhythmusfundament (diese Drums, ein Computer?) vor ausufernden Solos und singenden Leads Marke Joe Satriani ('Bird Hair Day', 'The Dorian Way') klammert alle enthaltenen Songs, die selbstredend ohne Gesang auskommen.

Das leicht orientalisch anmutende, düstere 'Anticipatory Obedience' mit singendem Fretless-Bass schraubt sich dramatisch hoch, und metallisch schmetternde Titelstück am Ende ist ein zweiter Höhepunkt neben den funky schmatzenden Tracks 'Everything´s Gonna Be Alright' und 'Beguiled (The Fanboy)' als dringend nötigen Farbtupfern.

Das anfänglich balladeske 'Three Wishes', das im weiteren Verlauf Fahrt aufnimmt, und 'Completely Cut Loose' mit Fabelmusikerin Jen Majura (u.a. EVANESCENCE), ein Antreiber mit klassischem Schlagabtausch der beiden Protagonisten, darf man ebenfalls hervorheben. Mehr Abwechslung braucht man vermutlich nicht zu erwarten in diesem Bereich, oder? Handwerklich und produktionstechnisch befindet sich Weiss natürlich absolut im grünen Bereich.

FAZIT: ADRIAN WEISS' drittes Soloalbum legt Zeugnis vom Schaffen eines der besten Rundum-Gitarristen jÜngeren Semesters aus Deutschland ab. Dabei kommt er in keiner Weise vom gängigen Weg ab, was Klampfen-Kollegen gefallen dürfte, aber die besagten FORCES und selbst THOUGHT SPHERE damals waren origineller bzw. spannender. Typische Mucker-Muzak halt, das hier …