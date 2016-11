Eufobia: Eufobia (Review)

Auf ihrem dritten Album haben sich EUFOBIA ein wenig gesteigert. Die Bulgaren zimmern immer noch mehr oder minder modernen Thrash der eher stumpfen Art, legen aber anders als zuletzt eine deutlich hörbare Spielfreude an den Tag, angesichts welcher man die einstweiligen Schreie und Grunzer überhören kann.

Dieses schizoide Neumetall-Element stieß in der Vergangenheit saurer auf als jetzt. Das hohe Tempo von z.B. dem Opener 'Graveyard' und dem kurzen 'Fat Sack of Shit' tröstet über die anderswo im Überfluss vorhandenen Stakkatos hinweg ('Cyber Pervert', hier wäre die Band gern MACHINE HEAD: "fiep!"), die von nichts weniger zeugen als Einfallslosigkeit. Dass sich EUFOBIA aktuell nicht einmal an vertrackten Kompositionen verheben, adelt sie als Band mit Willen zur Weiterentwicklung.

Letztlich sind es diese facettenreicheren Tracks, die den Achtungserfolg für dieses wohl nicht umsonst selbstbetitelte Album herausholen: das Finale 'Tears Of Defloration' und das quirlige wie stimmungsvolle 'Lust'. Gehobene Thrash-Kost der zeitgenössischen Sorte.

FAZIT: EUFOBIAs Achillesfersen bleiben der Gesang und die Kurzatmigkeit, mit der sie eigentlich gute Ideen zu wenig zur Geltung kommen lassen. "Eufobia" ist keine Sekunde zu lang ausgefallen, doch die Band setzt die falschen Schwerpunkte, sodass die richtig coolen Parts zwar nicht alle, so aber doch mehrheitlich verpuffen.