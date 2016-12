Jihye Lee: Diamond Sutra Reader (Review)

Jihye Lee wurde auf diesen Seiten bereits vor einigen Jahren als maßgebliche Vertreterin des koreanischen Vocal Jazz hervorgehoben. Mit ihrem neuen Album verwehrt sie sich wieder gegen Weltmusik-Klischees, die man bei einem solchen Schulterschluss zwischen westlicher Klangkultur und Fernost erwarten mag; stattdessen geht es auf "Diamond Sutra Reader" fast schon zu klassisch zu.

Immerhin veröffentlicht die Chanteuse neben neuen eigenen Stücken (eindrucksvolle Schönheit: 'The fountain of Soul') auch Fremdkompositionen in individueller Bearbeitung - die allerdings nicht allzu gewagt ausfällt - wie Mongo Santamarias 'Afro blue', Philip Catherines sagenhaftes 'Dance for Victor oder Kurt Weills unzerstörbaren 'September song'. Die selbst geschriebenen Stücke Lees wirken ein wenig wie an Altbewährte angelehnt, sind allerdings nur selten mit dem Hauch des Abgeschmackten behaftet wie im finalen 'Goodbye song'.

Losgelöst davon gestaltet sich der Liederreigen immerzu hochwertig in Hinblick auf die Produktion der Scheibe und die Darbietung der Zuarbeiter der Sängerin.

FAZIT: Interessengebiet Vocal Jazz auch aus "exotischen" Gefilden? Dann darf man sich die Ohren von JIHYE LEE verwöhnen lassen, auch wenn die Künstlerin immer noch nicht mutig genug oder gewillt ist, etwas weiter Abstand von der Jazz-Tradition zu nehmen. [Album bei Amazon kaufen]