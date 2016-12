Little Eye: Dreamers (Review)

Bei "Dreamers" handelt es sich um ein neues Lebenszeichnen der Schotten LITTLE EYE, die allmählich ihrem zehnjährigen Bestehen entgegenblicken und die sinnträchtige Single 'Contagious' als Aufhänger des Fünf-Trackers benutzen. An dem auf ihrem Debüt "Fighting The Future" von 2014 hervorgekehrten Stil - Indie Rock im Fahrwasser von KASABIAN oder THE FRATELLIS, um in der Umgebung von Glasgow zu bleiben - hat sich nichts geändert, wobei das Quartett eindeutig das Nachsehen hat, so man es mit den großen Namen vergleicht.

Mit dem treibenden 'Don't Give Up' nehmen LITTLE EYE ihr offensichtliches Zielpublikum erst an vorletzter Stelle für sich ein. Das sehnsüchtige Titelstück für die Radios toppt den von einem starken Video begleiteten Single-Track eigentlich sogar, wohingegen 'We Are The Kings' zuvor eine ruhigere Variante dieses massentauglichen Songwriting-Prinzips darstellt. Nicht dass diese Lieder kein Hit--Potenzial besäßen, doch "Dreamers" umweht samt und sonders der Hauch des schon einmal dagewesenen, starke Live-Band hin oder her.

FAZIT: Typische "for fans of …" Geschichte, knallig produziert und mit glaubwürdigem Pathos auf breite Hörerkreise schielend.