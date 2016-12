Lost In Paris Blues Band: Lost In Paris Blues Band (Review)

Lost In Paris Blues Band: Lost In Paris Blues Band

Begleitet von der Rhythmussektion von - tatsächlich - CHRISTOPHER CROSS werden auf diesem spontan inszenierten, aber beflissen mitgeschnittenen Gipfeltreffen vier internationale Gitarren-Schwergewichte, die sich dazu, wie es der Titel des Albums andeutet, in Paris eingefunden haben. Herausgekommen ist eine schmissige Cover-Platte mit hochkarätigem Blues bis Rock (aber nicht nur) und zu einem überwiegenden Teil auch originell ausgesuchten Stücken.

Während Robben Ford und Ron Thal (GUNS 'N ROSES) kaum jemandem mehr vorgestellt werden muss, der die letzten Jahre innerhalb der Szene nicht verschlafen hat, handelt es sich bei Beverly Jo Scott um eine Power-Röhre, die mittlerweile zu den Jurorinnen der Casting-Show “The Voice of Belgium” gehört, doch die Herren bemühen ihre Stimmen freilich auch. Das in hörbar entspannter Atmosphäre dargebotene Material reicht von Tom Waits' Urban Blues 'Downtown' und weitere Kompositionen aus dem neueren American Songbook (Bob Seger, Janis Joplin) hinweg zu völlig klassischem, aber eben nicht allzu abgedroschenem Stoff wie Howlin' Wolfs 'Tell Me', Muddy Waters' ewigem 'Trouble No More' oder der Dylan-Nummer 'I Can't Hold Out', wobei sogar eher im Pop angesiedelte Nummern angebluest werden.

Der Spaß der Beteiligten ist zu jeder Minute spürbar, und das Feeling mutet insgesamt so live an, dass man diesen langen One Take gar nicht erst infrage stellt.

FAZIT: Wer Blues in all seinen Schattierungen vornehmlich amerikanischer Provenienz mag, darf sich den Übergang zwischen 2016 zu '17 (und mehr) mit der LOST IN PARIS BLUES BAND versüßen. [Album bei Amazon kaufen]