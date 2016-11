Maxxwell: XX (Review)

Nach dem letzten Lebenszeichen von MAXXWELL musste wohl langsam etwas Neues her … Nach 2014 melden sich die Luzerner nun mit einer EP zurück, auf der sie nichts verlernt oder hinzugewonnen haben.

Die "alternativen" METALLICA spiegeln sich erneut grell wider in dem, was MAXXWELL 2016 zu sagen haben. 'Independent' drängt sich als Aufhänger und Single im Radioformat auf, wobei das Grölen von Frontmann Gilberto sauer aufstößt, weil es schlicht gestelzt wirkt. Death Metal oder Metalcore braucht nun wirklich niemand von dieser immer schon ganz okayen Modern-Rock-Combo.

Der fette Sound macht das Ganze zumindest nicht albern, zumal die Gruppe mit dem, was folgt, einiges in Sachen Melodie reißen, insbesondere mit ihrem bisher vielleicht besten Stück überhaupt, dem stimmungsvollen wie epischen 'Schizophrenia'.

FAZIT: Gediegener Hardrock und zwar nicht so bieder wie die Nachbarn GOTTHARD, aber MAXXWELL bräuchten dennoch allmählich eine Frischzellenkur, sonst verschwinden sie endgültig in der Bedeutungslosigkeit, aus der sie von Beginn an in Ermanglung von Originalität nicht richtig herausgekommen sind. Doofe Texte übrigens auch, das aktuelle Zeug.