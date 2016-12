Sila: The Flash! (Review)

"The Flash!" ist die wohl rockigste Hevhetia-Veröffentlichung bislang und dabei trotzdem fast rein akustisch beziehungsweise mehr oder weniger reiner Jazz, allerdings laut und energetisch. Dieses Trio macht definitiv Radau für doppelt so viele Musiker!

Davon legt gleich zu Beginn das hämmernde 'Pogrzeb Jazzu' Zeugnis ab, dicht gefolgt vom mit Synth-Bass verbrämten 'Pogrzeb Jazzu', und überhaupt: Der Tieftöner wird nicht selten durch die Effektschleifen gejagt, um die für eine personell eingschränkte Formationmaximal mögliche Soundpalette zu bieten. SILA präsentieren sich als knallige Einheit, die Schlag auf Schlag tolle Tracks zwischen klassischem Combo-Jazz und nahezu Fusion-artiger Power zelebriert.

Dabei bereitet "The Flash" außerordentliche Freude, und zwar vermutlich auch in Hörerkreisen, die der Stilistik ansonsten eigentlich nicht zugetan sind. Wie gesagt, Die Platte treibt und schmettert mit Intelligenz, sodass weder die Macher noch ihre Rezipienten außer Atem geraten. Das entspannte 'Smutny Slawek' ist dann sozusagen der Ruhepol oder das buchstäbliche "eye of the storm", um es mal auf Englisch auszudrücken. Was die Rhythmusgruppe veranstaltet, macht genauso staunen wie die zudringlichen Melodien des offensichtlich federführenden Holzbläsers Pezda.

Anhand zumindest der Songtitel dürfte ersichtlich werden, dass es SILA (auch) auf Spaß ankommt, und dieser spiegelt sich in jeder Note bzw. der Darbietung wider. Bestes Beispiel hierfür: das hypnotisch tänzelnde, orientalisch anmutende '103 C', aber im Grunde genommen die ganze Platte.

FAZIT: Diese Band sollte sich unbedingt auch jeder anhören, selbst wenn er nicht auf Jazz kann, aber dafür Musik sucht, die unterhält und zugleich Klugheit (im Kompositorischen wie Spielerischen/Improvisatorischen) in den Brennpunkt rückt.