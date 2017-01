Spencer Elliott: Unspoken (Review)

Was wie schon der Vorgänger optisch wie eine programmatische New-Age-Platte aufgezogen wurde, entpuppte sich als weitere anheimelnde EP des Ausnahme-Akustikgitarrist SPENCER ELLIOTT. Der junge Mann spielt freilich virtuos auf, beweist dabei jedoch eine Menge Gefühl und stellt sein können völlig in den Dienst des Songs.

Die sechs vom frankokanadischen Gitarrenmeister Antoine Dufour aufgenommenen und produzierten Tracks decken eine relativ enge Bandbreite ab, was angesichts ihres kompositorischen Gehalts aber überhaupt keine Rolle spielt. Einerseits nehmen flink wie sanft gezupfte Arpeggien wie in 'The Tournament' eine tragende Rolle ein, andererseits wartet Elliott mit härter geschlagenen Passagen und dann wiederum glockig singenden Obertönen auf.

Heraus kommt bei dieser Melange oft Liedhaftes wie das Titelstück neben 'Time Stands Still', zu welchen man sich eine Gesangssstimme besonders gut vorstellen kann. 'Yin lässt Freiräume, während die bassige Ballade 'Rain Shadow' dicht arrangiert anmutet, obwohl de facto nur eine Person musiziert. Das ist Polyphonie im besten, songdienlichen Sinn und steht beispielhaft für den Seinsgrund, den sich Elliott anscheinend auferlegt hat.

FAZIT: Nach "Some Forgotten Color" von 2015 ist auch "Unspoken" Pflichtstoff für Gourmets unverzerrter Sechssaitenklänge, Punkt. SpencerElliott stellt Musikerkollegen wie einfache Hörer zufrieden, indem er zuallererst aussagekräftige Stücke schreibt und sich dazu eben seiner gehobenen Technik behilft. Sein Label Candy Rat verbürgt sich hiermit einmal mehr für Qualität. [Album bei Amazon kaufen]