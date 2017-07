Alison Moyet: Other (Review)

Auf ihrem neunten Album beweist ALISON MOYET niemandem irgendetwas und sich selbst doch eine ganze Menge - nicht zuletzt die Tatsache, dass sie weiterhin zu den kreativsten und integersten Chanteusen der Gegenwarts-Popmusik gehört. Die britische Semi-Legende (YAZOO) hat ihren Sound von jeher immer wieder aktualisiert und tut dies auch auf "Other", ohne unsäglichen Zeitgeist-Erscheinungen aufzusitzen.

Dafür verbürgt sich nicht zuletzt auch ihr Produzent Guy Sigsworth (u.a. auch Songwriter für Imogen Heap, Seal und Björk) der abstrakte Klangcollagen genauso gekonnt schafft wie einschlagende Hooks, die diesmal vor allem den elektronischen Tracks innewohnen. Dazu zählen etwa der Retro-Wave 'Reassuring Pinches' und 'Happy Giddy', die einzige richtig tanzbare Nummer der Scheibe, die an eine modernisierte Variante von 'Ordinary Girl' denken lässt.

Dem gegenüber stehen das teils akustische 'The English U' und der Streicher-Schmelz von 'The Rarest Birds', die als "sophisticated" Pop im besten Sinne durchgehen. Das minimalistische Titelstück mit Piano hat wiederum etwas von David Bowies späteren Balladen, wohingegen sich Moyet im eröffnenden 'I Germinate', einer potenziellen Nummer für einen "James Bond"-Streifen, als Vamp geriert, ohne albern anzumuten, und in 'Lover, Go' entrückt wirkt wie Annie Lennox, mit der sie ideell auf einer Wellenlänge surfen dürfte.

Somit ist die Altehrwürdige wesentlich würdevoller in die Jahre gekommen als etwa Madonna, für die ihr Producer ebenfalls schon arbeitete. Ob "Other" ein Chart-Album wird wie sein Vorgänger, bleibt abzuwarten, doch ein Achtungserfolg ist es auf jeden Fall.

FAZIT: Alles bleibt bei ALISON MOYET, wie es ist, während sich ihre Musik weiterhin im gegebenen Rahmen wandelt und dennoch erkennbar ihre eigene bleibt. "Other" ist ein beachtenswertes "Alterswerk" einer scheinbar ewig jung bleibenden Künstlerin … with a little help from friends.