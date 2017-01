Arctic Sunrise: When Traces End (Review)

ARCTIC SUNRISE legen nach ihrem letztjährigen Debüt rasch nach und verzeichnen keinen merklichen Qualitätsabfall, im Gegenteil: "When Traces End" enthält im direkten Vergleich die besseren Kompositionen und gestaltet sich abwechslungsreicher, als man es von einer Tribut-Geschichte, die das Duo im Grunde genommen noch ist, erwartet hätte.

Da sind Balladen wie 'Mine Forever', fast Rockiges der Marke 'Tell the Truth' mit Computer-Drums und ein Dancefloor-Stück wie 'Changing', das fast geradewegs aus den 1990ern stammen könnte, ebenso denkbar wie finsterer Stoff, der an herbere Elektro-Akteure vom Schlage NITZER EBBs erinnert ('Over Me'), doch an und für sich huldigen die zwei Mönchengladbacher immerzu DEPECHE MODE oder HEAVEN 17, wobei stets ein bisschen BRONSKI-BEAT-Wehmut mitschwingt.

Der hymnische Titeltrack sowie das finale 'Your Eyes' sind strenggenommen (zumindest subjektiv empfunden) sogar die stärksten Stücke der Scheibe, sodass die Güte der Kompositionen ausgewogen bleibt. ARCTIC SUNRISE verschießen ihr Pulver nicht kopflos, sondern lassen Zug um Zug handwerklich hochwertige wie emotional haptische Stücke aufeinanderfolgen, von welchen kein einziges entbehrlich erscheint. Für eine Synth-Pop-Klitsche will das eine ganze Menge heißen.

FAZIT: Eingebettet in eine geschmackvolle Produktion, die das durchweg vertraut klingende Material angemessen in Szene setzt, schufen ARCTIC SUNRISE eine programmatische Zart-Electro-Platte mit Fokus auf gutem Songwriting, die sich international mehr als nur sehen lassen kann. [Album bei Amazon kaufen]