Arthur Q. Smith: The Trouble With The Truth (Review)

„Hiermit nominiere ich ARTHUR Q. SMITH für die Aufnahme in die Songwriters Hall Of Fame – das ist längst überfällig!“ (Marty Stuart - amerikanischer Country-Musiker und Grammy-Preisträger)

Kennt eigentlich irgendwer ARTHUR Q. SMITH?

Die Antwort auf diese Frage fällt sicher bei den meisten recht eindeutig aus: „Nein!“

Wenn nun aber der Kritiker dieser Zeilen behauptet, dass viele – nicht nur diejenigen, die auf Country, Bluegrass, Western Swing, Rockabilly oder Hillbilly Boogie stehen – diesen Musiker, Komponisten, Sänger, Texter und Multiinstrumentalisten kennen, zumindest von seinen Melodien her, kommt sicher der Eine oder die Andere ins Grübeln. Vielleicht auch, weil sich hinter ARTHUR Q. SMITH ein riesiges Geheimnis verbirgt, welches „The Trouble With The Truth“ (Der Ärger mit der Wahrheit) nicht nur musikalisch als Doppel-CD mit insgesamt 48 Titeln, sondern auch mithilfe eines zu den zwei CDs dazugehörigen 124(!!!)-seitigen Booklets zu lüften versucht!

Nach dem Hören und Lesen aller Smith-Lieder und -Geschichten ist klar, dass dieser Musiker tatsächlich ein echtes „Liedermacher“-Juwel ist. Ein verkanntes und sogar vielfach um seinen Erfolg betrogenes, das für eine Flasche Whiskey zwar nicht gleich seine Seele, dafür aber seine Lieder an andere Musiker verkaufte, die dann damit Welterfolge einheimsten. Vergessen am Ende blieb nur einer: ARTHUR Q. SMITH! Nun also, 53 Jahre nach seinem Tod, „gedenkt“ diese unglaublich liebevoll aufgemachte Doppel-CD samt dem darin enthaltenen Buch seinem Schaffen – und gräbt Smiths musikalische Perlen aus, die sich andere um ihre Stimmbänder hängten.

Fast mit kriminalistischer Ermittler-Akribie gingen dabei die beiden Musik-Forscher Bradley Reeves und Wayne Bledsoe aus Knoxville für ihr CD-Buch vor und brachten schier Unglaubliches in Schrift, Bild (sehr seltene, hier erstmals veröffentlichte Fotos) und Ton ans musikhistorische Licht – eine großartige, bisher völlig unbekannte, aber gerade darum umso spannendere Geschichte der Country Music, die am Ende offenbart, dass ARTHUR Q. SMITH hunderte von Songs schrieb und für ‘nen Appel und 'nen Ei (bzw. einen großen Schluck Whiskey) verkaufte und damit alle Rechte daran verlor. Viele Jahre später tauchten seine Songs dann bei ganz großen, erfolgreichen Musikern als Hits auf – oftmals im Glauben, diese wären auch von ihnen -, wie beispielsweise bei ERNEST TUBB, HANK WILLIAMS, RICKY SKAGGS, DOLLY PARTON u.v.m. Doch immer rankten sich darum Gerüchte, ob sie nicht doch von Mr. Smith sind und wenn ja, welche Hits es genau wären. Genau hierüber gibt das Buch der beiden Musik-“Kriminalisten“ genaue Auskunft und hören dürfen wir die Versionen von den berühmten Musikern, aber auch von ARTHUR Q. SMITH selbst. Dabei erklingen neben vielen sehr bekannten Einspielungen auch absolut rare Demo-Aufnahmen. Insgesamt 48 Songs! Es ist eine wahre Musik- und Literatur-Schatzkiste geworden, dieses „The Trouble With The Truth“!

Das Buch selber enthält neben der ausgiebigen, in 17 Kapitel unterteilten Geschichte und jeder Menge rarer Fotos sowie dem Vorwort vom Grimme-Preisträger MARTY STUART auch einen Song namens „Be Careful Who You Love (Arthur‘s Song)“ von HARLAN HOWARD über A.Q. Smith, der das ganze Desaster um sein göttliches Können und seine irdische Sucht zum Ausdruck bringt und in dem es heißt:

„Now I think of that writer, his name was Arthur and I often wonder / Just how many hit songs he sold in his time / And how many men take the gift that God gave ‘em / And throw it away for the pretty red wine, quite a few / Be careful who you love...“

Des Weiteren werden alle auf der CD vertretenen Künstler ausgiebig, inklusive Fotos (pro Musiker jeweils eine Buchseite), vorgestellt und zu jedem Song gibt es ausführliche Informationen zur Entstehungszeit usw.

Apropos Entstehungszeit: Fast alle Titel sind in den 40er- bis 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufgenommen und es ist verblüffend, welche soundtechnische Meisterleistung bei der Überarbeitung der Aufnahmen erbracht wurde, auf die extra die Seite 117 des Buchs eingeht.

Eine hervorragende Idee ist auch, dass genau der MARTY STUART, der das Vorwort für‘s Buch schrieb, den letzten Song auf der CD singt – natürlich heißt dieser „Be Careful Who You Love“! Und so schließt sich der spannende Kreis um ARTHUR Q. SMITH und das eine oder andere Geheimnis wird durch die akribische Ermittlungsarbeit gelüftet, vieles aber wird wohl leider am Ende doch im Verborgenen bleiben, denn der gutmütige, viel zu oft dem Rausch erliegende Arthur vergaß die wichtige Erkenntnis: „Be careful who you love, for love can be untrue / Be careful who you love, be sure she loves you too.“

FAZIT: „Das Problem mit der Wahrheit ist, sie holt dich immer wieder ein. Ich bin mit den Geschichten von älteren Menschen rund ums Songschreiben und der Frage, wer hat was geschrieben, aufgewachsen. Es war ein eiskaltes Geschäft. Wenn es darum geht, wer Songs zunächst geschrieben und danach verkauft hat, landet man zwangsläufig bei ARTHUT Q. SMITH.“ So heißt es im Vorwort des Grammy-Preisträgers Marty Stuart zu „The Trouble With The Truth“, einer Doppel-CD samt 124seitigem Buch, in dem die Geschichte des „vergessenen“ Songwriters erzählt und unglaubliche Geheimnisse um seine Songs aufgedeckt werden. Ein wahres, historisches Prachtstück für Augen, Ohren und Geist!

PS: Und wer sich entscheidet das Album zu kaufen, der greife doch bitte zur Unterstützung auch der kleineren Labels unbedingt bei der Bären-Familie zu ;-)