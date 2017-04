Autisti: Autisti (Review)

AUTISTI gehen ohne weiteres als Indie-Supergroup durch, und dies ganz ohne zweifelhafte Anmutung. Warum? Weil die Schweizer schlichtweg für sich selbst sprechen, indem sie überzeugendes Material im Genre-Rahmen einreichen, das Namedropping unerheblich macht. Von Unbekannten Musikern stammend wäre dieses Material ebenso beeindruckend, wie es jetzt ist, da es von bekannten Namen ersonnen wurde.

Konkret heißt das: Emilie Zoé (Zuarbeiterin von Anna Aaron), Louis Jucker (THE OCEAN COLLECTIVE, RED KUNZ, COILGUNS) und Drummer Steven Doutazs. haben sich ohne Bass, dafür mit zwei Gitarren und Drums zu einem dezidiert 90er-mäßigen Klangbild entschieden, das ganz im Zeichen von DINOSAUR JR. und PIXIES steht.

Bewusst "lo-fi" gehalten bespaßen uns AUTISTI eine halbe Stunde lang mit poppigen Lärmwänden (kein Widerspruch in sich) und Saitenklängen, die im besten Sinne schrullig eigenwillig klingen. Man kann Juckers und Zoés Stil jeweils gut voneinander unterscheiden, was das Hören von "Autisti" unterm Kopfhörer ausgesprochen reizvoll und umso leichter macht, da die Songs vertraut anmuten.

Schließlich begeht die Gruppe kein Neuland, was das Stilistische angeht, und setzen ausdrücklich auf Eingängigkeit. Das macht ihre Musik über Genre-Assoziationen hinweg interessant und relevant, denn Lieder, die auch am Lagerfeuer funktionieren (zuvorderst: 'You Felons!' und 'Curb'), haben Bestand, egal welcher Szene - falls überhaupt - man sich als Hörer zugehörig fühlt.