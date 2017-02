Bonafide: Flames (Review)

Die Schweden BONAFIDE sind immer noch nicht so geil wie ihre Landsleute IMPERIAL STATE ELECTRIC und erinnern weiterhin an die maskulinere Variante ihrer zeitweiligen Tourneepartner CRUCIFIED BARBARA, haben aber auch mit ihrer neuen Scheibe nichts anbrennen lassen.

Pontus und Co. bleiben traditioneller aufgestellt und weniger flexibel, wie sich gleich am Opener 'Back In Flames' im waschechten AC/DC-Shuffle erkennen lässt, der generell von jeher Pate für BONAFIDEs Sound steht. Die herrlich dynamische Produktion begünstigt diese zwanglose Aussie-Klangkulisse ('Bottle Of Jack') eingedenk der Reibeisenstimme des Frontmanns.

Das ökonomisch arrangierte 'Power Down' mit schmatzendem Wah-Wah fällt eher aus dem Rahmen. Ein, zwei fetzigere Tracks hätte man sich vielleicht noch gewünscht, dafür weniger Bierschiss-Zeug wie die Vinyl-Hommage 'Flipside Groovin'', die ein bisschen was von STATUS QUOs Boogie hat.

Highlights zweifelsohne: das harmonisch eher ungewöhnliche 'Written In Stone' und der epische Abschluss 'Under Your Spell' sowie das treibende 'Like It Now' mit seinen melancholischen Untertönen, aber selbstverständlich nur ganz sachten.

Schließlich steht bei BONAFIDE Lebensfreude im Vordergrund!

FAZIT: Auf ihrer siebten Veröffentlichung, die zum zehnjährigen Geburtstag der Band erscheint, tun BONAFIDE den Teufel, von ihrem Erfolgsrezept abzusehen und etwas anderes zu probieren; "Flames" bietet also gewohnt gehobene Kost, die keine Gefangenen macht und den Bekehrten predigt. [Album bei Amazon kaufen]