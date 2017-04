Controlled Collapse: Post-Traumatic Stress Disorder (Review)

Mit ihrem neuen Lebenszeichen bieten CONTROLLED COLLAPSE einmal mehr alles, was man sich als Freund härterer, düsterer Elektronik wünscht. "Post-Traumatic Stress Disorder" schaut textlich tief ins Innere des modernen Menschen zwischen Gehetztheit und Stumpfsinn angesichts allseitiger Überforderung, ist aber vor allen Dingen eine musikalische Stilübung, die sich hören lassen kann.

Dies schließt allerdings keine Neuerungen innerhalb des angestammten Bereichs der Polemn aus. COMBICHRIST oder 'WUMPSCUT: dienen weiterhin als geeignete Referenzen, um dem CONTROLLED-COLLAPSE-Sound beizukommen. Wojciech Król als alleiniger Komponist beherrscht alle Modi seiner Zunft und münzt sie in teils erfreulich gefühlsintensive Stücke um, allen voran das atmosphärische '|unhappy|' mit seiner berechtigten Kernfrage: "I want to live my own life, why should I be unhappy?"

Individualismus, der gegen gesellschaftliche Monotonie ankämpfende Rebell ist das Motiv schlechthin dieser Scheibe, womit sich die Gruppe einmal mehr als typischer Vertreter ihrer Art erweist. Dass sie dabei glaubwürdig bleibt, hat sie ihrer unaufgeregten Art zu verdanken, die sich vermutlich aus einer über die Jahre hinweg gewonnenen Souveränität ergeben hat.

Dessen ungeachtet oder vielleicht gerade aus diesem Grund bleibt das Quartett ein Garant für latent finstere wie tanzbare Härte, was das konkret lyrisch wie auch in Hinblick auf die laszive Musik Begierde ausdrückende '|lust|' beweist. Gut gebrüllt also, Löwe!

FAZIT: Rau riffend, heiser singend, verletzlich klimpernd und Dancefloor-mäßig pumpend … "Post-Traumatic Stress Disorder" ist eine Fallstudie in Sachen EBM, Electro Rock und Dance Industrial, wie sie im Buche steht. Experimente Fehlanzeige, überdurchschnittliche Songs allerorts. [Album bei Amazon kaufen]