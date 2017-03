Counterfeit: Together We Are Stronger (Review)

Counterfeit: Together We Are Stronger

Etwas länger als eine halbe Stunde brauchen COUNTERFEIT 2017, um ihren Punk an den Mann und die Frau zu bringen, wobei sie sich der Tradition ihrer britischen Heimat bedienen, aber definitiv der New School angehören und auch ein bisschen Alternative bzw. Modern Metal amerikanischer Provenienz einfließen lassen.

Mit Bezug auf letzteres braucht man sich nur den Schreihals 'As Yet Untitled' mit seinen feisten Riffs anzuhören. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich auch traditionell treibenden Stoff wie 'For the Thrill of It ' als das eine Extrem, wohingegen 'Addiction' - laut Sänger James einer der in puncto Inhalt wichtigsten Tracks der Scheibe - bei aller Härte eine gesunde Poppigkeit an den Tag legt. Das andere Extrem also, wenn man es so nennen darf.

Grenzen werden im Sinne des Begriffs nämlich nicht ausgelotet, aber die Art und Weise, wie COUNTERFEIT verschiedenen Genre-Epochen und Stilblüten miteinander verschmelzen, hat wiederum etwas Originelles an sich, ohne dass die Londoner zwanghaft irgendetwas neu erfinden müssten.

Letztendlich holen dir frischen Kompositionen und eine satt zeitgenössische, aber authentische Produktion die Kastanien aus dem Feuer, falls im Voraus jemand Zweifel daran hatte. An ihren Tripel-Geniestreich 'Come Get Some' kommt die Band zwar immer noch nicht (mehr) heran, aber das mag eine nostalgisch verbrämte Einschätzung nur eines Urteilenden sein. Fest steht unabhängig davon …

FAZIT: … "Together We Are Stronger" ist ein Szene-Album auf der Höhe der Zeit und wie angedeutet in seiner Art, vertraute Sounds miteinander zu kombinieren, ein eigenständiges Werk einer gerade auch in Bezug auf ihre Texte unbedingt hörenswerten Band, die uns gerne noch jahrelang erhalten bleiben darf. Immerhin stellen COUNTERFEIT mögliche Weiterentwicklungen in Aussicht, wo Punk ansonsten oft stagniert. [Album bei Amazon kaufen]