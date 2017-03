Crekko: Crekko (Review)

Mit ihrer aktuellen Veröffentlichung, die bereits 2016 auf den Markt kam, verfeinern CREKKO ihren nicht gerade bahnbrechenden Stil im Niemandsland zwischen Pop und Rock weiter. Das Trio aus dem Schwarzwald, das seit geschlagenen 16 Jahren existiert, weiß genau, was es will und was man ausschließen sollte, um bei der Masse anzukommen.

CREKKO biedern sich sicherlich niemandem an, sondern spielen den Sound, den sie wohl selbst am liebsten hören - eine unkompliziert ins Ohr gehende Musik, die inhaltlich weder Revolutionen lostritt noch großartig zum Nachdenken anregt. Das passt prima zu

stampfenden Schreitern wie 'Look at Me Now' (mit mehr Coolness und Herz vorgetragen könnte das Ding von den BEATSTEAKS stammen), die von der Abgeklärtheit der Band zeugen.

Andererseits fragt man sich nach so langer Bestehenszeit zu Recht: Wieso haben CREKKO noch nicht mehr gerissen? Es liegt vermutlich an ihrer mangelnden Eigenständigkeit und der Tatsache, dass sie letztlich auf hohem Niveau wiederkäuen, was andere salonfähig machten. 'Hear What I Say', 'Dead End Road' (Pathos pur) und der Streicher-Jammerlappen 'Free Without You' sind keimfreier Grunge zwischen STAIND und 3 DOORS DOWN, wo man die Jungs - ohne absprechend daherkommen zu wollen - auch am ehesten einordnen darf.

Am besten gelungen findet dieser Schreiber die treibenden Stücke, namentlich 'Smell of J.', 'Lift Me Up' (der Titel sagt alles) und 'Julia Roseanne', das wohl härteste Stück der Scheibe. Ein weiteres Plus: der feinfühlig eingesetze Synthesizer, in dem für die Zukunft eine Menge Potenzial steckt.

FAZIT: Live sind CREKKO sicherlich eine Bank mit ihren auf Hymne getrimmten Stücken, doch auf Platte, die gleichwohl anständig produziert wurde, heben sich die Süddeutschen nicht von ähnlichen "alternativen" Gruppen ab. Solide Songs, charmant dargeboten, aber ein bisschen nichtssagend wirkt die Chose schon …