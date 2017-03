Damnations Day: A World Awakens (Review)

Ganz klassisch progmetallisch geht es auf “A World Awakens” zu, dem zweiten Album der australischen Band um die Brüder Mark und Dean Kennedy, seines Zeichens Drummer von DAMNATIONS DAY. Ersterer steht indes mit seiner glockig hohen Stimme für die traditionelle Frühneunziger-Spielweise des Stils wie FATES WARNING mittlerweile wieder, und in diesem Sinn wurde “A World Awakens” auch produziert:

Warm und nicht unnatürlich aufgeblasen (erstaunlicherweise verantwortlich ist Jacob Hansen, der zuletzt immer nur klinischen Mist wie Volbeat verzapfte), Der Gruppe sind moderne Strömungen in ihrem Bereich wenn nicht fremd, so aber definitiv egal. Hier stehen Melodien im Vordergrund, die oftmals an Großartigkeit grenzen wie zum Ende von ‘Colours Of Darkness’ oder während der Ballade ‘Into Black’.

Das ruppige Titelstück setzt hingegen Kontraste der richtigen Art, sodass am Ende der Eindruck eines harmonischen Gesamtwerks entsteht, das einige ganz starke Songs enthält. Das dringliche ‘Dissecting The Soul’ hält als Bewerbung für eine Tour mit Ray Alder und Konsorten her; eine solche Konstellation wäre ein Fest …

FAZIT: Prog-Metal-Highlight aus unerwarteter Ecke. [Album bei Amazon kaufen]