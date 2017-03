Dendrites: Dendrites (Review)

Cover und Bandname (Dendriten sind die verästelten Enden von Nervenzellen) lassen wohl eher an Folk oder naturverbundenen Black Metal denken, denn an das, was die vier Griechen auf ihrem DIY-Debüt darbieten: Geerdeter Heavy Rock, der sich sowohl aus dem „klassischen“ Erbe als auch aus dem Stoner- und Southern Rock-Fundus bedient und sich bisweilen in Richtung SOUNDGARDEN und Konsorten verbeugt.

Rein äußerlich gibt es schon einiges, was für dieses Album spricht: Man kann es sich gratis auf Bandcamp herunterladen, es ist sauber produziert und am Mikro steht mit Thanasis Tiblalexis ein fähiger und passender Sänger.

Achja, und die Musik ist durchgehend gelungen: Die Dendriten beweisen immer wieder ein Händchen für gelungenes und abwechslungsreiches Songwriting („The Wheel“, „Hold On“), wobei vor allem die eingängigen Hooks potentielle Schwächen wieder ausbügeln („How Many Times“).

Einzig das, was meine dilettantischen deutschen Ohren an Songtexten aufschnappen, ist bisweilen ein wenig peinlich: „you do the rock and i‘ll do the roll“ im an frühe DEEP PURPLE gemahnenden „Sorethroats And Bottlenecks“ oder die grauenhafte Hook im sonst wirklich starken bluesigen „Whiskey Preachin' Motherfucker“ laden eher zum Augen-, denn zum Rock‘n‘Rollen ein.

FAZIT: Die griechischen Hardrocker beschenken die Welt mit einem ordentlichen Album, das zwar keine Begeisterungsstürme hervorruft, aber eine rundum sympathische Daseinsberechtigung besitzt: Wie Whiskey-Cola oder Apfelschorle – nichts Besonderes, aber immer genießbar. [Album bei Amazon kaufen]