Dropout Chaos: Apocalypse (Review)

Was beim saarländischen Label KB (KRAWALLBRÜDER, SUICIDE KINGS, etc.) herauskommt, polarisiert fast schon zwangsläufig, wobei man nicht einmal die Nazi-Keule schwingen muss, um die jeweiligen Protagonisten in Zweifel zu ziehen. Die Firma und ihre Betreiber reiten schließlich aufs Unangenehmste auf der Pathos-Welle, die den deutschsprachigen Rock-Tümpel immer wieder überrollt und scheinbar nicht zu beruhigen ist.

Nun ja, jeder kriegt, was er verdient, und wo Nachfrage besteht, da kommt auch ein Angebot auf. Was hat das nun mit DROPOUT CHAOS zu tun? Die Berliner kottern prollig herum und spielen musikalisch leidlich interessanten Punkrock, der berechnend mit allen notwendigen Schikanen auf vermeintliche Kids von der Straße abzielt. Hinzu kommen geringfügige Hardcore-Bezüge, die der "street credibility" der Band zumindest bei einfachen Gemütern nicht schaden werden, sowie Oi!-Gebärden, die man insbesondere mit 'Du musst hart sein in dieser Welt' - SOIFASS-Viktor grölt mit - hervorkehren möchte.

DROPOUT CHAOS schießen dabei immerzu gegen herkömmliche Feindbilder, angefangen beim System an sich über Vater Staat bis zu einer diffusen Mehrheit, von der die Band als "arme" Minderheit in welcher Weise auch immer unterdrückt wird. "Wir gegen die", Stellung beziehen, Schwarzweißdenken und so … Das alles gehört zum guten (?) Märtyrerton, den spätestens BÖHSE ONKELZ in gewinnbringender Weise salonfähig gemacht haben.

Im hervorstechenden Videotrack 'Dagegen' wie auch anderswo fällt der krampfhaft "harte" Gesang auf, eine Aneinanderreihung dümmlicher Kraftausdrücke in Ermanglung raffinierterer Mitteilungsmöglichkeiten, wobei man den Machern gewiss keinen niedrigen IQ unterstellen möchte, am Ende aber doch nur ein Klischee-Urteil fällen kann, weil diese Musik ebenfalls voller Stereotypen steckt.

FAZIT: DROPOUT CHAOS bleiben weiterhin ein mit verstärkten Gitarren und großem Maul dargebotener Soundtrack zum Hartz-IV-Alltag und falls nicht, dann die Hintergrundbeschallung in hohlen Köpfen stattfindender Kleinkriege gegen eingebildete Feinde. [Album bei Amazon kaufen]