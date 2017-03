Eight Sins: Serpents (Review)

Eight Sins: Serpents

New und Old School gibt es bei EIGHT SINS aus Frankreich zu gleichen Teilen, und zwar im Rahmen der Hardcore-Szene und ohne Blick über den Genre-Tellerrand.

Die Musik der Gruppe aus Grenoble zeichnet sich durch schrilles Geschrei und allerlei Metal-Anleihen aus, was für den Sound generell gilt, aber auch anhand von thrashigen Stücken wie 'Ten Years' belegbar ist. Die Breakdowns sind obligatorisch, wirken aber auch nicht erzwungen (der Rezensent fragt sich übrigens gerade, bei welchem HC-Review er nicht die Wörter "Breakdown" und "obligatorisch" verwendet hat …) und sind somit völlig lauter.

EIGHT SINS erweisen sich vermutlich gerade durch ihre Stiltreue als saubere Angelegenheit und gute Investition für Feinripp-Freaks, die mehr vom selben Alten im Schrank stehen haben möchten. Das Titelstück von "Serpents" und der kurze Crossover-Ausritt 'Beers & Moshpit' sollte man sich zuallererst genehmigen, wenn man sich für diese Truppe erwärmt. So cool wie frühe TERROR einer- sowie junge MUNICIPAL WASTE andererseits sind die Jungs allemal.

FAZIT: Metal-lastiger Hardcore ohne prolliges Gehabe, aber abseits jeglicher Neuerungen. Sympathisch, quadratisch (die sicherlich rasierten Köpfe) und dennoch rund. [Album bei Amazon kaufen]