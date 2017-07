Europe: The Final Countdown - 30th Anniversary Show (Review)

Eigentlich ist es fast müßig, etwas über eine Band zu schreiben, die seit der 80er-Jahre-Pop-Wellen-Bewegung so viele „Final Countdown“‘s aufzuweisen hat, dass man sie nicht mehr zählen kann. Jedenfalls ist für EUROPE auch 30 Jahre später der finale Countdown noch immer nicht angebrochen und so liegt nun ein fettes Digipak ihres Konzerts aus Anlass dieses dreißigjährigen Hit-Geburtstags vor, den EUROPE ausgiebig live auf der Bühne des London Roundhouse mit einer Unmenge Fans am 12. November 2016 abfeiern.

Dass sie ganz tief in ihrem Herzen, trotz dieses Über-Hits, noch immer richtige Rocker mit einem zusätzlichen Hang zum melodischen Stadion-Hymnen-Rock geblieben sind, dürfen wir nun auf „Live At The Roundhouse“ bewundern, in dem EUROPE absolut professionell ihre „The Final Countdown - 30th Anniversary Show“ durchziehen. Je nachdem, welches Format man bevorzugt, gibt‘s neben der Digipak-Variante mit 2 CD‘s, DVD und 24seitigem Booklet voller Konzert-Fotos, ganz Ähnliches mit einer BluRay statt der DVD, natürlich auch den kompletten digitalen Download oder das limitierte 12“-LP-Boxset zu erstehen. Keine leichte Wahl, aber der EUROPE-Fan bekommt auf jedem der Tonträger das geboten, was die Band schon seit 30 Jahren mit ihrem stadiontauglichen, hymnischen Rock verspricht, wobei man sogar den Eindruck hat, ihr Frontmann Joey Tempest wäre in dieser Zeit kaum gealtert und auch seine Stimme klingt noch genauso frisch und authentisch wie zuvor.

Nachdem EUROPE in einer Vielzahl europäischer Städte ihr komplettes Multi-Platin-Geburtstags- sowie ihr aktuelles „War Of Kings“-Album sehr erfolgreich aufgeführt hatte, bildet dieses London-Konzert vom 12. November 2016 den Abschluss ihrer Tournee. Natürlich wurde es professionell für die DVD gefilmt und in Stereo- und 5.1-Dolby-Digital-Ton aufgenommen und lässt keine Wünsche offen. Auch die zwei großen Leinwände hinter der Bühne, auf der ständig Video- und Bild-Installationen, die - natürlich jedem einzelnen Song entsprechend angepasst - ablaufen, werden ausgiebig von den Kameras festgehalten. Auf irgendwelche Boni aber wurde auf der DVD verzichtet, was nicht weiter störend ins Gewicht fällt, denn im Grunde kommt es ja auf das sehr gut gefilmte und voluminös klingende Konzert an.

Joey Tempest stellt dazu am Ende selber fest: „Was für eine unglaubliche Nacht! Es war noch viel besser, als wir es anfangs erwartet haben, als wir begannen ‚Final Countdown‘ zu spielen. Zugleich konnten wir dabei auch das ‚War Of Kings‘-Album unseren Fans näher bringen und mit dem fantastischen Publikum war dies eine der besten und erinnerungsträchtigste Shows unserer gesamten Karriere!“

Angefeuert wohl auch durch diese erfolgreiche Konzert-Tour sind EUROPE bereits wieder dabei, den „War Of Kings“-Studio-Nachfolger in den Abbey Road Studios aufzunehmen, der bereits im Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Da kann man nur gespannt sein – und die nächste Konzert-Tournee kommt bestimmt.

FAZIT Auch nach 30 Jahren führen EUROPE absolut überzeugend ihr komplettes Erfolgsalbum zur Freude der euphorischen Fans gänzlich perfekt live auf und ergänzen es zugleich noch durch ihr aktuelles „War Of Kings“-Album. In London war man am 12. November 2016 begeistert und vor dem Bildschirm bzw. der Musikanlage wird man es als Freund von EUROPE bei „The Final Countdown - 30th Anniversary Show“ bestimmt auch sein.

PS: LIVE AT THE ROUNDHOUSE wird in folgenden Formaten veröffentlicht:

*DVD/2CD – komplettes Konzert (1 visual, 2 audio) verpackt im 8-Panel CD-sized Digipak mit einem 24 Seiten-Booklet;

**BluRay/2CD – komplettes Konzert (1 visual, 2 audio) verpackt in 8-Panel CD-sized Digipack mit einem 24 Seiten Booklet;

***Digital audio only VO;

****12” Boxset, limitiert auf 1000 Exemplare, das erst im September erhältlich sein wird. Es besteht aus der BluRay/2CD Konfiguration, Doppel-Gatefold-Vinyl von „The Final Countdown“ komplett und anderen Ausschnitten aus dem Konzert, 40 Seiten 12”-Hardcover-Foto-Buch, ein Vintage Schal und ein laminierter Guest-Pass. [Album bei Amazon kaufen]