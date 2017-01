Frontback: Heart Of A Lion (Review)

Kernigen Rock mit zeitloser Produktion, ebensolchen kompositorischen Wendungen und Frauenstimme bekommen wir von FRONTBACK geboten. Die Skandinavier um Frontdame Anlo bieten eine modern zackige Lesart des Sounds von Joan Jett und ähnlichen Ladys bzw. stehen Stoff wie den Donnas oder Sister recht nahe.

Das Quartett ist durch und durch klassisch aufgestellt, was Tugenden wie verspielte Basslinien ebenso mit einschließt wie flammende Gitarrensolos, obschon die Lead-Stimme im Mittelpunkt steht. Dadurch gewinnen die Tracks an Eingängigkeit, was angesichts des wenig innovativen Stils der Combo dringend notwendig ist.

Die Hits der Scheibe sind schnell ausgemacht: der Faustrecker ‘All The Way For Fame’ zu Beginn, das ähnlich treibende ‘Rival Sons’ sowie sein wippender Anhang ‘On And On’ und gegen Ende ‘Destiny’ ein typischer Street Leichtmetaller, wie es sie heute nur noch selten gibt.

FAZIT: Den Eighties-Geist versprühen FRONTBACK relativ authentisch und beweisen damit, dass man nicht zwanghaft erneuern muss, um Spaß zu bereiten. Voll okay, das Ding. [Album bei Amazon kaufen]