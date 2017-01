GEWINNSPIEL: Jeweils zwei signierte CD-Pakete des KING OF AGOGIK (Review)

So, 14 Tage sind um und da ist es wieder höchste Zeit nicht nur für gute Neuigkeiten aus dem Hause KING OF AGOGIK, sondern damit verbunden auch für unser nächstes GEWINNSPIEL.

Allerdings müsst ihr im Vorfeld dazu zu jedem Album eine Frage beantworten, die ihr genau hier findet und dann bis spätestens zum kommenden Donnerstag an mich direkt per E-Mail sendet: thoralfkoss@arcor.de

Bitte vergesst nicht, mir gleich eure Adresse mitzuteilen, damit ich im Falle des Gewinns die beiden CDs sofort am Freitag an euch absenden kann.

Wenn die Fragen richtig bei mir angekommen sind und ihr am GEWINNSPIEL teilnehmt, teile ich euch das direkt per Mail mit.

Die Antworten zu den Fragen entdeckt ihr natürlich in den beiden Reviews zu dem entsprechenden Album!

Viel Erfolg und Glück wünscht euer Team der Musikreviews.de!

Und hier sind die Fragen:

„From A To A“

Wem widmet der KING OF AGOGIK sein Album?

„Exlex Beats“

Auf diesem Album baut der KING OF AGOGIK insgesamt 88 unmittelbare Referenzen an von ihm hoch geschätzte Musiker und Bands ein. Mit welcher Band beginnt er dabei auf seinem Album und mit welcher endet er?

Die Verlosung endet am kommenden Donnerstag – und am Freitag werden die zwei Gewinner bekanntgegeben und die CDs verschickt! [Album bei Amazon kaufen]