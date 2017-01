GEWINNSPIEL: SUNTERRA - zwei signierte CDs (Review)

Genau eine Woche dauert es noch und dann wird das nagelneue SUNTERRA-Album “Reborn“ veröffentlicht. Die Review dazu, die Kollege Andreas Schiffmann geschrieben hat, findet ihr, indem ihr einfach hier klickt.

Ohne diesen Klick werdet ihr allerdings kaum die Möglichkeit haben, die zwei signierten Alben der Bands zu gewinnen, da die richtige Antwort auf unsere Frage, welche Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung ist, sonst nicht möglich wäre.

Zusätzlich packen wir in den luftgepolsterten Umschlag an euch auch noch ein Feuerzeug und ein Schlüsselband von SIN+, damit ihr so richtig heiß auf und eng verbunden mit uns seid, wenn ihr eure Preise erhaltet.

Hier nun die Frage:

Wie heißt der Song von SUNTERRA auf "Reborn", den unser Redakteur Schiffmann als "Bruch mit dem Schema F und zugleich spleenig" bezeichnet?

Die (hoffentlich) richtige Antwort sendet ihr bitte bis zum 18. Januar direkt per E-Mail an mich (thoralfkoss@arcor.de), damit ich die signierten CDs an euch so versenden kann, dass sie zum offiziellen VÖ-Termin, dem 20. Januar, in eurem Briefkasten landen!

Die beiden Gewinner werden über den zufallsgenerator.net ermittelt, indem ich jedem Teilnehmer nach der Reihenfolge seiner eingegangenen Antworten bei mir eine Zahl zuordne und die Sieger dann über den Zufallsgenerator ermitteln lasse.

Teilnehmen dürfen alle Interessierten, außer natürlich unsere Redakteure.

Viel Erfolg bei dem GEWINNSPIEL wünscht euch die MUSIKREVIEWS.DE!

PS: Unter unseren NEWS könnt ihr ein Foto eines der signierten Alben sehen, das ihr gewinnen könnt! [Album bei Amazon kaufen]