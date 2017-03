Isaac Vacuum: Lords (Review)

Dieses nordrhein-westfälische Quartett tummelt sich vornehmlich auf gemeinsamen Gigs mit der einheimischen Alterna-Prog-Hohenriege (The Intersphere, The Hirsch Effekt) und zählt mit Stefan Huth einen herausragenden Touch-Guitar-Spieler zu ihren Reihen, der ISAAC VACUUMs Debüt zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis macht.

Stephan Huth zählt zu den Protegés von Touch-Guitar-Vordenker Markus Reuter (CENTROZOON etc.) und geht ähnlich visionär vor wie jener, gleichwohl im kontext einer harten Band, was einen ungeheuren Reiz versprüht. "Lords" ist progressiv im wahrsten Sinn des Wortes, strengt aber selten an, und dies trotz eines Potpourris an Einflüssen von Djent-Derbheit bis zur Post-Rock-Leutseligkeit.

Die leicht überlangen Spannungstreiber 'Double Helix' und 'Off', das wahrhaftige Grande Finale 'Pagoda' und im Gegenzug die ungleich kompakteren Anfangsstücke 'Lords' sowie 'Golem' … man muss dieses wirklich unerhörte Zeug selbst gehört haben, um die Begeisterung des Rezensenten zu teilen und nachzuempfinden, weshalb sich einschlägige Prog-Labels, die das echt Progressive nicht scheuen, schleunigst mit dieser Band in Verbindung setzen sollten.

Um einen umfassenden Eindruck dieses atemberaubenden Stücks Musik zu vermitteln, müsste man Romane schreiben.

FAZIT: Innovation, es gibt sie also immer noch.