John Hoyles: Night Flight (Review)

Oha, werden sicher einige denken, wenn sie sich die Zeit nehmen, die zwar nicht auf der Rückseite der LP abgedruckten, dafür aber auf dem Label der Platte zu findenden Laufzeiten der einzelnen Titel nachzulesen. Am Ende bringt‘s die A-Seite auf gut 12, die B-Seite noch nicht einmal auf 10 Minuten. Und das wird einem als LP untergejubelt, na ja, damit verdient man sich schon einmal einen dicken Minus-Punkt.

Doch eigentlich hat JOHN HOYLES, den viele sicher von WITCHCRAFT, den SPIDERS oder TROUBLED HORSE kennen, bei denen er vorrangig als Gitarrist in Haupterscheinung tritt, das auf seinem ersten Solo-Album „Night Flight“ gar nicht nötig. Denn was er hier als singender Gitarrist und Bassist mit Unterstützung zweier Schlagzeuger zu leisten vermag, hat nicht nur gute Qualität, sondern ist auch so abwechslungsreich, dass man bei so vielen Ideen locker noch ein paar Minütchen auf jede LP-Seite hätte packen können, um diese mindestens musikalisch zu verdoppeln.

Hoyles Solo-Tripp ist vor allem eins: totaler Retro-Rock!

Von vorne bis hinten: Retro-Rock!!

Der Anfang wird bereits bei den erhältlichen Formaten, in denen das Album angeboten wird, gemacht:

* als LP

* als Kassette

* als digitaler Download (Allerdings scheint das wohl auch nur ein Kompromiss an die Moderne zu sein!)

* CD???? Pustekuchen – die gibt‘s nicht und macht bei dem Hoyles-Retro-Vorhaben auch irgendwie keinen Sinn.

Dazu die LP-Hülle: von Gestaltung und Material her deutlich in den Spätsechzigern angesiedelt.

Und die Musik?

Für die gilt genau das gleiche wie für all das Drum und Dran auf „Night Flight“.

Spätsechziger-, Frühsiebziger-(Hard-)Rock, aber auch Mitt- & Spätsiebziger-Punk („Talking About You“) oder Psychedelic („The Dark Descent“) und Singer/Songwriter-Songs, wie „In The Garden“ oder „Before I Leave“, die sich zwischen NICK DRAKE und DONOVAN bewegen. Das erinnert uns natürlich auch an viele andere Retro-Acts, doch die machen das zwar handwerklich nicht viel besser als Hoyles, aber sie gönnen uns allesamt doch zeitlich deutlich mehr Hörvergnügen.

Eine gewisse Frechheit ist, dass, um die Aufnahmen wohl so authentisch wie möglich wiederzugeben, sie sogar an gewissen Stellen verzerrt oder „verknistert“ wurden, genau wie man es von alten Platten kennt. Ansonsten ist der Sound ebenfalls an der Zeit orientiert, als in den Sechzigern der Umstieg von Mono auf Stereo vollzogen wurde.

Im Grunde nicht schlecht, die Idee – und auf jeden Fall sehr konsequent.

1 zu 1 retro – das oberste Prinzip wird von Anfang bis Ende und mit aller Konsequenz verfolgt.



JOHN HOYLES stellt in punkto „Night Flight“ unmissverständlich klar: „I‘ve been listening a lot of bands like THE DAMNED, DEAD BOYS, PINK FAIRIES and stuff from Stiff Records. […] It‘s the simple, straightforward rock that appeals to me and pretty much what I think this album will reflect.“

Noch Fragen?

Genauso jedenfalls klingt das Album.

Aus seiner Sicht ist JOHN HOYLES gelungen, was er musikalische beabsichtigte. Wie weit dabei allerdings sein Zuhörer mitgehen, ist eine ganz andere Frage, die zu dem FAZIT führt: Nichts Halbes, nichts Ganzes, einfach nur Retro-Rock mit viel zu kurzer Spielzeit. Selbst in den Sechzigern brachten es die LP-Alben auf über 30 Minuten und nicht nur läppische 21. Vergeudetes Vinyl, zumindest aus Rohstoff-Sicht!