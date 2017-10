Julien Pras: Wintershed (Review)

Eine androgyne Stimme, glockig in Szene gesetzte Akustikinstrumente und schreiberisches Fingerspitzengefühl vereinen sich auf "Wintershed" zu sehr persönlicher, aber von einer aufmerksam zuhörenden Allgemeinheit leicht fassbarer Musik, die im Zeichen klassischer Singer-Songwriter steht und trotzdem ohne weiteres als Produkt des Jetzt erkennbar ist.

Julien Pras (MARS RED SKY, yes!) kommt britisch und amerikanisch zugleich daher - mit Paul McCartneys Hook-Gespür und einer Neil Young zu Ehren gereichenden Lässigkeit, obwohl "Watershed" vermutlich so aufwendig produziert wurde wie kein einziges Album der Lo-Fi-Legende. Das Titelstück, ein echtes Wiegenlied, fasst sehr deutlich zusammen, worum es diesem Solomusiker ideell und künstlerisch geht: Nahbarkeite (Texte) und Offenheit (Stilistik).

Das in Bandbesetzung dargebotene Duett 'Horses In Disguise' wurde gemeinsam mit Sängerin Helen Ferguson ersonnen

Die elegische Atmosphäre, welche die Einleitung 'Hurry Kane' heraufbeschwört, kehrt später in 'Hired Mourners' wider, wobei sich gleich zu Beginn des Liederreigens ein weiteres stilistisches Markenzeichen abseits des gesanglichen Duktus offenbart: Pras besitzt die Gabe, Songs nahezu allein auf federndem Arpeggiospiel gleich ondulierer Wellen zu komponieren.

Nicht nur die erzählerischen Momente 'Charles House Infirmary' und 'Shallow Grooves' heben Pras als Aufmerksamkeit fordernden Lyriker hervor. Weder das unschuldig naive 'Divine Spark' mit sporadisch geschlagener Basstrommel noch das wahrhaft ätherische 'Green Planets' drängen sein helles Organ und die Worte, die er haucht und tiriliert, nur ein Stückchen in den Hintergrund.

Nichtsdestoweniger schwillt das Material bisweilen mit chorisch aufgenommenem Gesang ('My Loyal Partner') und unterschwelliger Orgel-Begleitung zu einer erstaunlich fülligen Soundblase an, die aber nie zu platzen droht, sondern wie einst SIMON & GARFUNKELs Frühwerke über den großen Gleichmacher Zeit erhaben ist. Will heißen …

FAZIT: … JULIEN PRAS' "Watershed" gehört zu den gefühlvollsten Alben 2017, wenn von Liedermachern mit mindestens einem Bein im modernen Bandbetrieb die Rede ist, und entzieht sich trotzdem jedem Verdacht, der Franzose sei ein weltfremder, verzärtelter Klausner. Vielmehr zeugen seine Songs von einer festen Erdung im Alltag, die das Träumen gleichwohl nicht ausschließt. [Album bei Amazon kaufen]