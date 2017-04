Kings Of Broadway: Kings Of Broadway (Review)

Kings Of Broadway: Kings Of Broadway

Ist in Italien US-Radio-Hardrock tatsächlich (immer noch) angesagt? Zumindest versuchen KINGS OF BROADWAY mit diesem Sound Hörerzahlen zu schreiben. Wer also von Bands wie STAIND, 3 DOORS DOWN, CREED und besonders von NICKELBACK die Ohren noch nicht voll hat, darf sich über dieses Debüt freuen. Sonst aber auch keiner.

Auch wenn es schon mal einen Zacken härter wird („First Day Of My Life“, „Shallow Ground“), sind es also besonders die Kanadier um Chad Kroeger, denen hier nachgeeifert wird. Wenn es die Originale nicht gäbe, könnte man die (meisten) Songs ohne Frage schmerzfrei hören, zumal bei KINGS OF BROADWAY ein wirklich guter Sänger am Werk ist. Je länger das Album aber dauert, um so mehr kommt es einem wie eine Kopie vor. Man höre sich nur mal eine Nummer wie „Through It All“ an. Noch käsiger und unglaubwürdiger kommt das Ganze rüber, wenn man weiß, dass hier einige ehemalige Mitglieder von Metalbands wie SECRET SPHERE, DEATH SS, CIVILIZATION ONE und ODD DIMENSION einen auf amerikanischen Rockstar machen. Mit einem Cover der Popband ONEREPUBLIC setzen sie dem ganzen zum Schluss dann noch die Krone auf. Irgendwo ist auch mal gut...

FAZIT: Moderner Hochglanz-Hardrock aus Italien, komplett auf amerikanisch getrimmt. Ebenso hochprofessionell, wie schablonenhaft und substanzlos. [Album bei Amazon kaufen]