Les Anges Gardiens: Once Upon A Time (Review)

Les Anges Gardiens: Once Upon A Time

Für französische Rockbands gehört es mittlerweile quasi zum guten Ton, dass sie aus vielen stilistischen Töpfen schöpfen, und das trifft auch auf LES ANGES GARDIENS zu, auch wenn am Ende nur der Eindruck bestehen bleibt, die Newcomer brächten trotz ihrer vielen Impulse von außen nichts weiter zustande als beliebigen Pop Rock.

Das Material wurde hörbar unter Krämpfen auf Eingängigkeit getrimmt, lässt aber jegliche Hits missen. Das wäre nicht weiter schlimm, so LES ANGES GARDIENS häufiger jenen Biss an den Tag legen würden, den sie beispielsweise mit dem phasenweise spacig schwebenden 'Les Autres' zumindest andeuten. Suggestion scheint ohnehin ihr Ding zu sein, denn "Once Upon A Time" gestaltet sich in weiten Teilen wie ein Reigen aus Zitaten bekannter Künstler.

Diese flechtet die Gruppe wohlgemerkt feinsinnig ein, was wiederum für sie spricht. So hat etwa 'Si Je Cours' viel Power Pop Marke CHEAP TRICK light oder BLONDIE in sich, wozu dann auch gut ins Bild passt, dass 'It's A Bomb' auf gelungene Weise gen Eighties-Disco-Rock schielt. Der Synthie-Ausreißer 'My Life Muzik', eine Interpretation eines Stücks von FELIX DA HOUSECAT, fällt ebenso wie einige Ska-Passagen aus dem allgemeinen Rahmen, aber auch nicht merklich positiv ins Gewicht.

Was LES ANGES GARDIENS zweifelsohne dringend brauchen, sind mehr kraftvollere Ausschläge wie in 'Il Était Une Fois Nos Vies', das man sich mit etwas Wohlwollen sogar auf dem aktuellen Steven-Wilson-Album vorstellen könnte, speziell wegen des ähnlichen Timbres von Frontmann Fabrice. So verschenken die Franzosen hiermit einen Großteil ihres augenscheinlichen Potenzials. Beim nächsten Mal vielleicht, wie der Titel denken lässt?

FAZIT: Unter den 14 Stücken auf "Once Upon A Time" befinden sich fast schon zwangsläufig einige Füllsel, und was dann noch übrigbleibt, ist allenthalben solide gespielte und produzierte Mehrheits-Gitarrenmusik. Der große Wurf sind LES ANGES GARDIENS bei aller Sympathie, die sie heischen, definitiv nicht … und bei diesem Label nebenbei gemerkt eher nicht so glücklich aufgehoben. [Album bei Amazon kaufen]