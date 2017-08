Linsey Alexander: Two Cats (Review)

Als in den 1940ern geborener Afroamerikaner hat LINSEY ALEXANDER eine Menge erlebt - gesellschaftliche Umbrüche, aber auch und gerade den Aufstieg von Rockmusik in all ihren Facetten -, hält aber beharrlich an seiner frühen Liebe Blues fest, in dessen weiterem Spannungsfeld er sich längst als erlesener Songwriter etabliert hat. Ergo macht auch sein neues Album mehr Farben hörbar als unverfälschtes Blau.

"Two Cats" bietet ohne Ausnahme 15 Eigenkompositionen, die sich grob im Brass-befeuerten Mainstream ansiedeln lassen. Die traditionellen Prinzipien, auf die sich Alexander beruft, erstrahlen dank piekfeiner Produktion schmutzfrei und dennoch nicht zu glatt poliert in einem für die gesetzte Hörerschaft, auf die der Künstler vorwiegend abzieht, angemessenen Licht. Ohne die Blues-Formel offensichtlich zu negieren gelingt es ihm, dem Stil erstaunlich viele Nuancen abzugewinnen.

So wartet etwa das ausgesprochen textreiche 'Where Did You Take Your Clothes off Last Night' mit gewieften Tempovariationen auf und dient quasi als Gegenstück zum stoisch schreitenden 'Comb over Blues'. Die wahrlich "slowen" Balladen 'Facebook Woman' und 'Starting Monday' decken das untere drittel des dynamischen Spektrums ab, über dem das beschwingte 'Reefer and Blow' und das zuversichtliche 'I'm in Love with a Woman' heraushagen. Zwischendurch wird es hier ein bisschen funky, wohingegen dort gezielt platzierte Bläser-Tuschs aufrütteln, aber natürlich niemals zu rüde.

FAZIT: Wenn ein alter Hase wie LINSEY ALEXANDER seinen Blues mit Elementen aus Soul, klassischem R'n'B und schmatzendem Funk anreichert, bleibt das Ergebnis stets beschaulich. Drum ist "Two Cats" ein im besten Sinn unaufgeregtes Genre-Album geworden, dem die offensichtlichen Hits fehlen, wohingegen Freunde alter wie weiter Geschichtenerzähler umso mehr auf ihre Kosten kommen dürften. [Album bei Amazon kaufen]