Lo Fat Orchestra: Neon Lights (Review)

Nach dreijähriger Schaffenspause poltern LO FAT ORCHESTRA mit einem neuen Bassisten und frischer Musik ins Haus, ohne großartig etwas an ihrer Stoßrichtung verändert zu haben, obgleich "Neon Lights" anders, als dieser Titel suggeriert, finsterer und zackiger anmutet als sein Vorgänger.

Das launische Titelstück zu Beginn legt die Grundstimmung fest, denn LO FAT ORCHESTRA ist nicht nach Eingängigkeit oder gar Frohgemut; deshalb passt das sperrig träge 'Higher Tower' ebenso gut in den Songkanon wie das schrullige Georgel von 'Stop Diggin' The Ground'. 'Bankrupt Democracy' wiederum mutet wie Retro-NDW mit antiquiertem Synthesizer an, und die dünne Gesangsstimme bleibt weiterhin ein Manko bzw. die Achillesferse der Band.

Andererseits wohnt "Neon Lights" wegen ebendieser Lo-Fi-Anmutung ein besonderer Reiz inne, wobei die schroffen Riffs selten gemeinsam, sondern meistens getrennt von Gitarre oder Bass ('Imagine', eine interessante Lennon-Coverversion, und 'Hands Are Tied' brauchen die Klampfe nur im Hintergrund) etabliert werden.

Dem ausgewiesenen Stil der Band - "Elektro-Garage" nennt sie ihn selbst - wird nur das abschließende 'Te 230' gerecht, ansnsten steht kratziger Indie Rock im Vordergrund, und das ist verdammt gut, wenn man sich freischwimmen möchte, wie es hier offensichtlich der Fall ist.

FAZIT: Das Schweizer Trio LO FI ORCHESTRA ergeht sich in Rückkopplungen, Minimalismus und britischer Unterkühltheit, ohne sich selbst respektive ihre Mixtur aus Elektronik und Independent Rock zu verlieren. Bravo dafür. [Album bei Amazon kaufen]