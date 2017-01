Matthias Anton/Hans Günther Kölz: Songbook (Review)

Die Live-Einspielung „Songbook“ im Duo ist quasi das intimere Geschwisterchen des zuvor besprochenen „Playground“. Matthias Anton an Saxophon oder Bassklarinette und Hans-Günther Kölz (ausschließlich) am Akkordeon spielen am späten Abend dort weiter, wo das Quartett um die beiden, gelegentlich ergänzt um Flügelhornisten Frank Wellert, für einen beschaulichen Nachmittag gesorgt hat.

„Songbook“ ist düsterer, logischerweise kargerer, liebäugelt mit Klassik, Folk, Klezmer und mehr, und profitiert vom wie selbstverständlich wirkenden Zusammenspiel von Anton und Kölz. Saxophon und Akkordeon gehen dabei eine überraschend gelungene Verbindung ein. Die Klänge ergänzen sich und konterkarieren, wenn es darauf ankommt. Auch Kölz‘ Soloparts, inklusive des kompletten „Without Words“, funktionieren, da seinem Spiel keinerlei bierselige oder betuliche Schützenfest-Mentalität innewohnt. Der dunkel-romantische, nachdenkliche Ton bewerkstelligt er hier sogar besser als auf „Playground“.

Den beiden Musikern gelingt sogar ein beeindruckendes Statement in Funk, inklusive „Mission Impossible“-Hommage („F-Funk“). Das ist großes Kino, und Matthias Anton geht im Schlussdrittel aus sich heraus, zeigt, dass ein höchst konzentrierter und gezügelter Saxophonist natürlich auch loslassen kann.

Neben vier eigenen Kompositionen finden sich Stücke von so unterschiedlichen Klangschöpfern wie Michael Petrucciani, Toots Thielemans, Erik Satie, Duke Ellington (mit dem Klassiker „Caravan“) und Astor Piazzola. Stimmig und konsistent interpretiert durch das feinfühlige und geschmackssichere Duo Anton und Kölz. Mastering und Mix wurden wie auf „Playground“ wieder vom vortrefflichen Johannes Wohlleben mit großem Gespür für Nähe und Intensität ausgeführt.

FAZIT: „Songbook" ist der soundtechnisch glänzende Mitschnitt eines Konzerts von Matthias Anton und Hans-Günther Kölz. Das Zusammenspiel von Blasinstrumenten und Akkordeon ist so filigran wie fulminant, mit viel Spielwitz und Empathie flanieren die beiden Musiker von Folk bis Funk und bleiben immer dem Jazz verhaftet.