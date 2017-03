Meat Wave: The Incessant (Review)

Wenn dieses Trio in die dritte Langlaufrunde geht, hat es seinem Post Punk-Stil mehr College Rock angedeihen lassen, wenn man das so sagen darf, denn „The Incessant“ klingt bei aller Souveränität jugendlicher als MEAT WAVEs bisheriges Schaffen.

Die neue Scheibe der Chicagoer ist ein unverbindlicher Appell an die Wichtigkeit jener kleinen persönlichen Schicksalsschläge, die niemanden außer uns selbst als den Betroffenen interessieren, und trägt die deutliche Handschrift des ausführenden Tontechnikers Steve Albini als Grunge-Ikone schlechthin. Es kracht kontrolliert an allen Ecken und Enden, was wie die vielzitierte Faust aufs Auge passt, wenn es um ungelenke Tracks wie ‚Leopard Print Jet Ski‘ oder das am Noise-Rand schrammende ‚Glass Teeth‘ geht.

Dem gegenüber stehen verhältnismäßig sanfte Songs wie der Opener ‚To Be Swayed‘ oder ‚No Light‘ und – das andere Extrem – die 50-sekündige Eruption ‚Mask‘. Noch nie haben MEAT WAVE ihren Texten einen so hohen Stellenwert eingeräumt und parallel dazu auf den Punkt genau komponiert. Heraus kam eingedenk der passend unangepassten Produktion ein Reigen voller spröder Quasi-Hits, die nie zu solchen werden.

FAZIT: Zum Underdog-Dasein verdammt, diese Band? Gut möglich, aber keineswegs verwerflich.