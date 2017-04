Mismerizer: 6 Tales Of Terror – Chapter 1 (Review)

MISMERIZER ist ein Electronic-/Hip Hop-Projekt der Französin Adeline Loiseau. Das ist auf den ersten Blick schon mal sympathisch: Eine Frau, die sich dem von Männern und Sexismus geprägten Genre auf eine humorig-trashige, antiästhetische Weise nähert.

Auf musikalischer Seite tut sich jedoch zu wenig, um auch nur Lust auf einen zweiten Durchlauf des Albums zu machen.

Das Grundkonzept lässt sich in etwa so wiedergeben: Generischer monotoner Oldschool-Hip Hop-Beat + verschwurbeltes und sich verzerrt überlagerndes Geflüster, das bisweilen fast so etwas wie Rap ist und wohl eine eindringlich geheimnisvolle Voodoo-Hexerei vorspiegeln soll, aber trotz einiger kauziger Perlen („I'm so Goth, I shit bats“) zu einem recht anämischen Geniedel verkommt.

Ab und zu holt sich Adeline auch Unterstützung von einem „richtigen Rapper“ wie z.B. in „VIVIVI“, doch auch dessen Vortrag bleibt vor allem kraft- und farblos.

Hinzu kommt, dass auch die instrumentale Seite des Albums, freundlich formuliert, ungeschliffen daher kommt: Ob die Tatsache, dass man in diesem brachliegenden Sound, der meist jeglicher Dynamik entbehrt, oft genug Sinuskurven vor Augen hat, jetzt Stilmittel oder schlicht schlecht ist, muss jeder, den es interessiert, für sich selbst ausmachen.

FAZIT: Letzten Endes lassen einen die „6 Tales Of Terror" einigermaßen ratlos zurück: Ob nun einfach halbseiden umgesetzte Ideen oder mehrfach codiertes popkulturelles, halbironisches Statement – bei meinen Ohren kommt herzlich wenig Energie, Esprit, Flow, Originalität oder auch nur Unterhaltung an.