Morta Skuld: Wounds Deeper Than Time (Review)

Morta Skuld: Wounds Deeper Than Time

MORTA SKULD waren bereits in der Blütezeit des amerikanischen Death Metals in den 90er Jahren aktiv. Zwischen 1993 und 1997 veröffentlichten sie im Abstand von vier Jahren zwei Alben, nach 20 Jahren Pause kommt jetzt ein weiteres heraus. Von der Ursprungsbesetzung ist mittlerweile allerdings nur noch Sänger und Gitarrist DAVE GREGOR am Start.

Zu hören gibt es auf „Wounds Deeper Than Time“ klassischen US Death Metal. Verfolgt wird dabei eher das Modell Dampfwalze als Hochtempo-Geballer. Schwere Midtemporhythmen, begleitet von fiesen Riffs sorgen dabei für den entsprechenden Härtegrad. Verwurzelt ist das spürbar im Old-School-Segement, auch wenn immer mal wieder leichtere, moderne Einschläge und geftige Blastbeats dazu kommen. Im Titeltrack, der mit fiesen Riffs besticht und im Song „My Weakness“ sind diese Elemente, die den Sound von MORTA SKULD prägen, idealtypisch vereint.

Problematisch erscheint, dass man sich das ganze Album zwar gut anhören kann, insgesamt aber die Einprägsamkeit und auch ein wenig die Abwechslung fehlt.

FAZIT: MORTA SKULD haben sich ihren Ruf als solide Death Metal Band schon in den 90ern verdient und beweisen mit ihrem Comeback-Album, das sie in der Angelegenheit nichts verlernt haben.