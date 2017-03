Mother Black Cat: Thousand Faces (Review)

Kein Zweifel, Sängerin Anika, die sich mal als Vamp gibt und dann wiederum verletzlich zeigt (Titelstück), ist das Aushängeschild dieser Gruppe aus Braunschweig. MOTHER BLACK CAT spielen eine auf kompakte Kompositionen bedachte Mixtur aus Alternative Rock und sattem Modern Metal ('Nothing You Could Do') mit tief fliegenden Gitarrenriffs, die den "Großen" in wenig bis gar nichts nachsteht

Anika setzt eine teils recht hohe Stimme ein, klingt aber immerzu kraftvoll, um der deftigen Musik gerecht zu werden, und brilliert in allen Situationen, sei es im ausgesprochen rhythmischen 'Till The End', das in seiner Abgehacktheit quasi an DISTURBED denken lässt, oder während eher bedächtige Momente der Marke 'Once You Come Home' (fast Mainstream-Schwelgepop) respektive 'The Lucky One', die auch 'Remember Me' verzeichnet.

MOTHER BLACK CATs Debüt wirkt wie aus einem Guss und zeichnet sich durch obligatorische Befindlichkeitstexte aus, die aber hörbar ernst gemeint sind. Hier reift eine Band mit internationalem Potenzial heran.

Das laut-leiselnde 'Blind Addiction', das stampfende 'After Dusk' oder der Hit 'Let It Roll' am Ende als krönender Abschluss - sie alle haben Hand und Fuß, wenn auch keine merklichen Alleinstellungsmerkmale, aber gute Songs gehen bekanntermaßen immer, richtig?

FAZIT: Modern-Rock bis -Metal Bundesliga - wer auf solche Mucke mit weiblichem Organ steht, muss MOTHER BLACK CAT eine Chance geben.