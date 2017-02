My Dynamite: Otherside (Review)

Fast fünf Jahre sind nach ihrem Debüt verstrichen, bis MY DYNAMITE dieses neue Album vorlegen konnten, und geändert hat sich nicht viel, was in Hinblick darauf ganz gut ist, dass die Australier das Niveau ihres Einstands halten können.

Ein flotter Country-Rock-Feger wie 'Round The Band' zu Beginn erweist sich insofern als clever, als hinterher in puncto Energie noch Luft nach oben bleibt. So ziehen MY DYNAMITE Tempo und Lautstärke wiederholt an - begünstigt durch eine klaglos dynamische Produktion, wie sie sich für Roots-Mucke geziemt - und sorgen für Abwechslung, die sie betreffs ihrer Stilistik nicht bieten können. Das Feld ist dort so was von abgefressen, aber nun gut …

Starke Kompositionen haben immerzu Bestand, egal aus welchem Bereich sie stammen, und in dieser Hinsicht lassen die Melbourner wenig bis nichts missen. Beseelte Vocals, ein bisschen Honky-Tonk-Klavier (höre das swingende 'Witch Hat') und Massenappeal generell sind Markenzeichen, die MY DYNAMITE adeln und ins vordere Drittel ihrer Zunft katapultiert haben.

Das poppige Orgelstück 'Can’t Tell Lies' sowie die Balladen 'Don’t Steal The Light' und 'So Familiar' - diese stilecht mit Steel Guitar - decken eine Seite ihrer Musik ab, der Funk von, äh … GRAND FUNK RAILROAD ('State We‘re In', 'Motortalkin‘') wiederum die andere. Dazwischen gibt es nichts, was wir nicht schon anderswo gehört hätten, doch alles hat Hand und Fuß, vor allem aber Herz. Deshalb Applaus speziell für Frontmann Patrick.

BLACK CROWES

FAZIT: Southern Rock mit Härte und Seele, bloß aus einem "anderen" Süden als dem der Vereinigten Staaten. File under BLACK CROWES et cetera. [Album bei Amazon kaufen]