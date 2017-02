Neo & Neo: Before The Birds Start To Sing (Review)

Neo & Neo: Before The Birds Start To Sing

Indie Folk zum Hundertsen, diesmal aus Basel NEO & NEO machen in ihrem Genre-Rahmen wenig falsch, beeindrucken mit fülligen Arrangements und spielen am Ende doch nur den üblichen Schuh herunter. Das liegt vor allem daran, dass ihre Gebärden vor allem hinterm Mikrofon wie Lippenbekenntnisse der unaufrichtigen Art anmuten.

Will heißen: "Before The Birds Start To Sing" wirkt bei aller Herzlichkeit - und man möchte der Gruppe keine unlauteren Ziele unterstellen, bemüht auf Internationalität oder konkret Americana gebürstet, was bei textlichen Stereotypen beginnt ('Californian Sun') und sich bis zu vorhersehbaren Wendungen bzw. Stilmitteln fortspinnt.

So kommt alles zum Tragen, was man gemeinhin auf diesem Feld erwartet - die vertonte Weite des Westens (das flirrende, schwebende 'Boxes From Holland' im Post-Rock-Duktus), der ungeliebte Außenseiter ('I Lost My Heart In San Antonia') und das obligatorische gemischtgeschlechtliche Duet in Form von 'Close To Me'. Das alles ist nicht schlecht gemacht - im Gegenteil -, lässt jedoch emotional kalt.

Verstehen NEO & NEO ihr Handwerk vielleicht zu gut? In seiner Glattheit ist "Before The Birds Start To Sing" jedenfalls ein typisches Egal-Album.

FAZIT: Viel Lala, wenig Nachklang - NEO & NEO nehmen an Rodeos Teil und schlucken Highway-Staub, kommen aber letzten Endes nicht aus der kleinen Schweiz hinaus.