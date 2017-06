Nicotine Nerves: Nicotine Nerves (Review)

Noise Rock, Duo, Skandinavien … gar nicht so neu, was uns Middle Ear Recordings hiermit auftischen, doch NICOTINE NERVES legen die Würze in die Kürze und bringen ihr beschränktes Konzept innerhalb von etwas mehr als 20 Minuten dergestalt auf den Punkt, dass es nichts mehr hinzuzufügen gibt.

Das Projekt besteht aus Sänger und Gitarrist Rasmus Rankenberg Madsen sowie Schlagzeuger Frederik Nielsen. Die beiden Dänen lärmen mit Bedacht auf griffige Songs und haben eine ganze Reihe davon zu bieten - vorwiegend im Zweiminutenformat, allen voran 'Redwine And Cigarette Butts', das dem etwas älteren Video-Track 'Alive' (hier nicht vertreten) hinsichtlich Struktur und Hook in nichts nachsteht. Neben 'AEOEAA' (na, wofür steht die Buchstabenfolge?) besticht auch 'Melted Waves', der Opener der hypothetischen B-Seite des Albums, durch eine ähnliche Rezeptur.

Stilistische Vergleichspunkte sind rasch ausgemacht: frühe NIRVANA oder MUDHONEY mit dem Hook-Gespür mittlerer SONIC YOUTH oder DINOSAUR JR., was sonst. Das Ganze ist so originell wie Eis am Stil, erfüllt seinen Zweck aber genauso gut.

FAZIT: Kühl, kräftig zulangend und dennoch irgendwie butterweich zeigen sich NICOTINE NERVES auf diesem selbstbetitelten Album (einer EP?), wo sich schroffe Riffs mit eigentlich ganz klassischem Songwriting paaren - bloß eben in vorsätzlicher Schieflage. Was dieses Kurzformat so gut macht, ist ebendiese Kürze; "they don't overstay their welcome", wie man im anglophonen Raum sagen würde.