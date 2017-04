Nord: Play Restart (Review)

Nach vierjähriger Existenz bezeugen NORD aktuell eine Souveränität, die auf alte Hasen im Business schließen lässt, gleichzeitig da keine Rede von "den Schuh runterspielen" sein kann. "Restart" klingt ungeachtet der Tatsache, dass die Mucker zu jung sind, um schon einen Neustart hinzulegen - sie haben ja kaum begonnen -, wirklich frisch wie nach vollzogenem "tabula rasa".

Kälte (siehe Artwork und Bandname) versprühen NORD nur auf den ersten Blick bzw. Hör. Vielmehr schenken sie in ihren besten Momenten Hoffnung mit raumgreifenden Texte wie Arrangements, aber dennoch weitgehend kompakt komponierten Tracks. Dort, wo sich die Stücke einen Tick zu penetrant für den Radioeinsatz aufdrängen, muten NORD ein wenig zu beliebig an, aber Zeug wie das luftige 'Shadows' ist über alle Zweifel erhaben und befindet sich dankenswerter Weise in der Mehrheit, was "Restart" angeht.

Weitere Glanzpunkte: der mit zarter Akustikgitarre dahinfegende Pop Rocker 'Killing Me, Killing You' sowie das hibbelige und darob passend betitelte 'So Alive'. Sollten sich die Kroaten also über ihre Heimat hinaus etablieren (vor allem live), würden sie eine Bereicherung für den allgemeinen Rockbetrieb darstellen. Sauberer Spagat zwischen Konvention und Weiterdenken.

FAZIT: NORD sind im Spannungsfeld zwischen Alternative und Prog prima aufgestellt, ohne schon Bäume auszureißen. Dennoch - in Zukunft wird man noch einiges von ihnen hören, wetten? [Album bei Amazon kaufen]