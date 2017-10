Phia: The Woman Who Counted The Stars (Review)

Phia: The Woman Who Counted The Stars

Sophia Exiner alias PHIA kramte zur Umsetzung ihrer musikalischen Ideen auf "The Woman Who Counted The Stars" allerlei Instrumentarium hervor - u.a. ein ausdrücklich als vom Hersteller Casio angegebenes Keyboard - und sang dazu. Das Ganze wurden dann teils in Australien und teils in ihrer ehemaligen Heimat Deutschland ('Washed Away') aufgenommen, ist ein kurzweiliges Stück Pop auf elektronischem, aber wahrlich nicht kaltem Fundament

PHIA baut ihre Lieder auf Loops auf und schafft es dabei, nicht monoton zu klingen, sondern einen im Gegenteil sehr abwechslungsreichen Eindruck zu hinterlassen. Die fünf neuen Stücke stehen jenen ihres überdurchschnittlich guten Debüts "The Ocean Of Everything" von 2016 in nichts nach, bloß dass sie vielleicht geringfügig direkter auf den Punkt kommen.

'Oxide' und 'Silver & Gold' wurden gemeinsam mit ihrem Produzenten Joshua Teicher komponiert und sind zugleich die Höhepunkte dieser Lust auf einen zweiten Langspieler machenden EP. Ersteres gehört dank Gitarre und präsenter Rhythmusgruppe zu Exiners eher rockigen Tracks, wohingegen das abschließende Stück eine zuversichtlich stimmende Demonstration der schreiberischen Fähigkeiten der Künstlerin markiert.

PHIA hangelt sich an klug gezogenen Spannungsbögen entlang ins Ohr und Herz des Hörers, letzteres vor allem dank hörens- bzw. lesenswerter Texte, die alles andere als schmuckes Beiwerk sind.

FAZIT: Starker Indie Pop von einer einfühlsamen Stimme, die tatsächlich auch etwas zu sagen hat. PHIA festigt ihren Ruf als feste Instanz in einem nicht einmal sonderlich klar abzusteckenden Stilfeld zwischen Elektronik und alternativem Rock, der allerdings keine harten Ausschläge aufweist. Wäre ja auch zu schade, wenn diese Stimme in den Hintergrund gerückt würde … [Album bei Amazon kaufen]