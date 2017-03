Reto Burell: Side A & B (Review)

Seit sage und schreibe 20 Jahren macht der Schweizer Reto Burrell bereits alleine Musik, ohne dass er höhere Wellen geschlagen hätte, was seine Popularität betrifft. Der konzerterprobte Weltenbummler mit dem hohen kreativen Ausstoß, aber nicht Ausschuss, lebt dafür jedoch für die und von der Musik, die er geschaffen hat und weiter schaffen wird, was umso beeindruckender anmutet, so man sich vor Augen führt wie beharrlich ich er sich weigert, dem Zeitgeist Genüge zu tun.

Das neunte Album des Künstlers vereint seine Singer-Songwriter-Seite mit Band-Kontexten, in denen er sich gleichfalls gerne tummelt. Dafür stehen also A und B im Titel, aber natürlich gibt's die Scheibe auch stilecht auf Vinyl - passend zu einem vielfältigen Konglomerat aus allen möglichen nordamerikanischen Rock- und Akustik-Spielarten sowie europäischer Bodenständigkeit, wenn man es so nennen mag. In keinem Fall klingt der Barde so, als bemühe er sich krampfhaft, wie ein Yankee daherzukommen.

Seine inhaltlichen Fokuspunkte sprechen für sich, wofür die Aufbruchs-Hymne 'Ticket To Fly', und allerlei Liebesbekundungen an das sowie diejenigen beispielhaft stehen, was bzw. die Reto viel bedeuten ('How Many Doubts?'). Kommt hier eine nicht leugbare Leutseligkeit zum Tragen, herrscht anderswo Lebensfreude, gleichwohl immer auf dem Boden der Realität. Die insgesamt 14 Tracks laden zugleich zur Vertiefung in Burrells Texte wie zum Fallenlassen in die Musik an sich ein. Diese wurde entsprechend facettenreich arrangiert respektive ökonomisch aufgezogen je nachdem, was der Kontext erforderte.

So kann man sich gleichermaßen am geografische Weite vermittelnden Instrumental-Roadmovie 'Chasing The Wild' wie am schwebenden Streicher-Himmel von 'You're Still Alive' ergötzen. Am Ende steht dann fest:

FAZIT: Reto Burrell ist ein herzlicher Singer-Songwriter und steht in Europa (sowie darüber hinaus?) relativ allein auf weiter Flur, was die Qualität und Authentizität seines Schaffens angeht. Jetzt entdecken, es hat viel zu lange gedauert!