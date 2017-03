Reuze: Come Alive (Review)

Hierbei handelte es sich um den ersten Teil eines über drei Alben hinweg zu verfolgenden Themenkonzepts, wobei Mit Thomas Fischer (VIU DRAKH u.a.) ein alter Bekannter zumindest des Undergrounds hinter REUZE steckt.

Der Sound der Band ist allerdings ein ganz anderer: "Come Alive" bietet eine Menge Rockabilly der elektrifizierten Sorte (keine "Hundehütte", keine Schmalztollen) mit Singalong-Refrains und vielen der üblichen Bilder, die sich in Gedanken an die ausgewiesenen Vorbilder der Gruppe (MISFITS etc.) aufdrängen.

So gibt es ein Wiedersehen mit allerlei Horror-Gestalten und schrulligen Frauengestalten, derweil das gewollte "Yankeetum" der Musiker unangenehm ins Gewicht fällt. REUZE wären gern so cool wie ihre Vorbilder aus Übersee, sind es aber trotz solider Darbietung nicht.

Mit 'Zombie Suckers', 'City Jungle Space God' und dem Titelstück wirft die Scheibe aber zumindest ein paar Semi-Hits ab.

FAZIT: Horror Rock oder Geister-Punk ohne Tiefe und Nachklang, wasserdicht ausgeführt und mehr Futter für die angestammte Szene.