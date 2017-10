Shrapnel: Raised on Decay (Review)

Was wurde britischer Thrash während der Hochphase der US-Lesart des Subgenres madig gemacht, und wie selten man den Opfern jeweils Rechnung trug … Mit der Zeit wurden einige Ende der 1980er gescholtene Bands, die in die ewigen Jagdgründe eingegangen sind, billigerweise rehabilitiert, sodass man mittlerweile unvorbehalten an Bands von den Inseln herangeht, wenn bei ihnen Gedresche an der Tagesordnung steht. Um SHRAPNEL also gutzufinden, die sich nicht erst gestern in der Szene etabliert haben, braucht man sich also nicht zu entschuldigen.

Das neue Album der Gruppe aus Norwich bietet freilich keine Überraschungen oder eine in Songs gegossene Genre-Revolution, dafür aber viel Altbewährtes in einem relativ frischen Gewand. Jugend ist eben alles, und von dem Biss, den SHRAPNEL aktuell an den Tag legen, können sich viele alte Hasen einen dicken Teil, äh … abbeißen. Dass gerade das SLAYER-Cover 'Antichrist' (wo wie gerade beim Thema öde alte Herren sind )… das am ehesten vernachlässigbare Stück auf "Raised on Decay" ist, sagt alles über die Qualität der Eigenkompositionen des Quintetts aus.

Mehr als das Übliche gibt es zu dieser Platte im Grunde nicht zu sagen. Sie wurde ausgezeichnet produziert, und dank der erzielten Transparenz kommt auch der im Thrash dem Dafürhalten dieses Rezensenten nach besonders relevante Bass gut zur Geltung. Die Höhepunkte sind unterdessen schnell abgehandelt - das Speed-Geschoss 'Pariah', das martialische wie spukhafte 'Choir Of Wolves' und 'Jester' mit seinem potenziell für die Ewigkeit bestimmten Haupt-Riff.

FAZIT: Drei Jahre Zeit zur Reifung haben sich im Fall von "Raised on Decay" bezahlt gemacht. SHRAPNEL bieten zwischen Rafinesse und Bauchgefühl alles, was das Thrasher-Herz begehrt, sogar ein wenig lyrischen Tiefgang und mit Jae Hadley einen versierten wie angemessen aggressiven Sänger, den sich manch anderes Szene-Kaliber auch im Line-up wünschen würde.