Sober Truth: Locust ? Lunatic Asylum (Review)

Überraschende wie aussichtsreiche Angelegenheit aus deutschen Landen: SOBER TRUTH erweisen sich als schrankenlos agierende Metal-Combo, die sich aus vielen Töpfen bedient und dennoch ein in sich geschlossenes Album abliefert. Selbiges ist ein Fest für Freunde des Exzentrischen, aber nicht einmal schwer Erfassbaren.

Midtempo am Melodic-Death-Rand ('Leave the Locust in the Lunatic Asylum', 'My Enemy') mit leicht abgespactem Flair (VOIVOD light, ALCHEMIST - höre auch 'Powergenerator', das glatt von Adam Agius gesungen werden könnte) steht vorwiegend an der Tagesordnung bei SOBER TRUST, aber die Bonner bleiben unberechenbar, ohne krampfhaft "anders" sein zu wollen.

Dabei bezeugen se ein gutes Gespür für unkonventionelle Hooks und Wendungen, driften sowohl in Goth-Metal-Gefilde ab als auch in den Bereich des zackigen Modern Metal ('Cold Chapter'), obwohl man diesen Terminus für was auch immer anführen mag (ihr wisst, was gemeint ist, oder?). Wer den wandelbaren Sound von SOBER TRUST "teasern" möchte, sollte zuvorderst das vor allem melodisch beeindruckende 'Collapse' und das hämmernde wie schwarzmetallisch flirrende 'Murphys Law' testen.

FAZIT: Im zehnten Jahr ihres Bestehens wagen SOBER TRUTH immer noch Experimente und gewinnen aus ganzer Linie. Auch wenn sie sich selbst in den Dark-Metal-Quarktopf stecken, sind die Jungs nichts weniger als eine der momentan spannendsten Underground-Combos in Deutschland. [Album bei Amazon kaufen]