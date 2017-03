Sons Of Morpheus: Nemesis (Review)

Ganz schön vermessen, wenn eine Combo Jimi Hendrix mit dem Grunge der 90er und etwas Southern Rock verschmelzen möchten, so wie es SONS OF MORPHEUS vorgeben. Tatsächlich aber gelingt dies der Gruppe auf ihrem zweiten Album bis zu einem gewissen Grad, obwohl man an und für sich keine Vergleiche ziehen muss, um ihr Relevanz zuzusprechen.

Sie swingt wie nichts Gutes (‘Riding The Wave’) und schreibt merklich liebevoller ausgearbeitete Melodien als das Gros der Retro-Szene, wobei sie sowieso nicht zwanghaft nach “früher” klingt, denn wie angedeutet meint man regelmäßig, Pearl Jam oder Alice In Chains in ihrer Frühphase würden durchblitzen. So sind über jeden Zweifel am Konzept Vintage erhabene Spannungstreiber wie ‘Road To Nowhere’ (Miniepos) oder ‘Amanita Muscaria’ (Improvisation ist Trumpf) entstanden, die dem traditionellen Blues ‘My Everything’ und dem überraschenden wie fantasievollen Prog-Instrumental ‘Cage’ gegenüberstehen.

Darum lässt sich das Trio nicht genau auf eine Kategorie festlegen, außer dass es bewährte Werte vertritt und diese ins Jetzt überführt – so variabel, wie es aktuell wenige tun, also …

FAZIT: … dicke Empfehlung im Bereich klassischer Rock mit modernem Anstrich. [Album bei Amazon kaufen]