Sounds Like The End Of The World: Stories (Review)

Sounds Like The End Of The World: Stories

Diese Polen spielen handelsüblichen Instrumental-Rock (ab die Post) mit ordentlichem Drive vorwärts (Opener) und machen keine Wissenschaft daraus. Bei SOUNDS LIKE THE END OF THE WORLD gibt es nichts weniger als das zu hören, was die Stilbezeichnung in Aussicht stellt.

Die Band - Protegés von GOD IS AN ASTRONAUT - deckt die gesamte Palette ihrer Szene ab, und sorgen für geringfügige Überraschungen, insbesondere 'Obsession' mit Geiger Jan Galach (u.a. DZEM) als zusätzlicher Klangfarbe, bieten aber darüber hinaus kaum mehr. Dank ihrer soliden Kompositionen brauchen sie das aber auch gar nicht zu tun, jedenfalls nicht in Hinblick auf ihre anvisierte Zielgruppe.

"Stories" hat wirklich etwas von einem Geschichtenalbum, denn jeder Song besticht durch eine eigene Stimmung, wobei das kurze 'Acceptance', das verträumte 'Walk With Me' und 'Breaking The Waves' mit lässigem David-Gilmour-Gedächtnissolo hervorstechen. Nuff said.

FAZIT: Es gibt viele bessere instrumentale Post-Rock-Bands als SOUNDS LIKE THE END OF THE WORLD, aber auch eine Menge schlechtere. Checkt diese narrative Scheibe aus Danzig einfach mal an, wenn ihr auf diesen Stil steht.