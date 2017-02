Sticky Boys: Calling The Devil (Review)

Der Titel "Make Art" suggerierte seinerzeit fälschlicherweise, STICKY BOYS seien eine irgendwie kunstvolle Band, denn sie spielten (und spielen) zwanglos geradlinigen Rock mit Punk-Note und moderner Produktion. Allerdings bemüht sich die Gruppe auf "Calling The Devil" hörbar um facettenreichere Kompositionen, die sich wiederum nicht so ganz mit ihrem angestammten Stil vereinbaren lassen.

Oder die BOYS haben es einfach nicht richtig drauf. Der leutselige Opener 'Better Days' soll an ebensolche gemahnen, was von Singalongs der allzu fröhlichen Sorte ('Good Morning Sunshine', 'Elvis 666') kontrastiert wird, die fast schon auf die Party-Oi!-Schiene abgleiten.

Gleichwohl, an zündenden Riffs mangelt es der Band keinesfalls. Man hätte sich bloß mehr richtig zackigen Stoff wie 'Tough Machine' (mit MOTÖRHEAD-Flair) oder 'Real People' gewünscht, obschon das Ding mit deutschem Gesang allerdings voraussichtlich die gegenwärtigen Charts im Sturm nehmen würde . Dem zuwider läuft allenthalben total Beliebiges wie der Bonustrack 'The Dog Is Going Out'.

Den Bock richtig fett macht vor allem das psychedelische 'An Afternoon in the Park', das echt etwas von PINK FLOYD in deren Frühphase vermittelt, und so etwas verträgt sich so gut wie gar nicht mit der rotzigen Tagesordnung, an die sich STICKY BOYS eben immer noch in erster Linie halten. Gleiches gilt für die ein bisschen aufgesetzt wirkende Ballade 'The Vision'.

FAZIT: Unausgegorene Mischung aus Party-Mucke und erzwungen "originellem" Tiefgang.