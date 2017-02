Superstatus Hero: 7“-Single (Review)

Der Sticker auf dieser 7“-Single offeriert uns sofort, wohin die kurze Single-Musik-Reise geht: „5 tracks filled with oldschool pits, singalongs two steps and stagedives on a nice piece of vinyl.“

Wer sich auf diese Beschreibung der in ihrer Erstpressung auf 300 Stück limitierten schwarzvinyligen Single plus doppelbedrucktem Beiblatt voll und ganz verlässt, der ist etwas verlassen, denn mindestens die Begriffe „Punk“ und „Garage Rock“ sowie „Hardcore“ hätten unausweichlich mit auf den Sticker gehört, um die Musik der holländischen Musik-“Extremisten“ & „Superhelden“ SUPERHERO STATUS genauer zu beschreiben!

Und nicht nur das! Denn wer nun denkt, dass er die Single auf seinen Plattenteller legen und sie extra im Single-typischen 45er-Tempo durchstarten lassen muss, der bekommt erst einmal grenzwertig hohes Gefiepe aus seinen Boxen geboten, denn diese Single jedenfalls fordert nur 33 Umdrehungen ein.

Der Hardcore darauf zieht aber im knallharten Tempo durch – und so, wie mit „Impact“ die 33 Umdrehungen gehörig an Fahrt aufnehmen, enden sie gleichermaßen auch mit dem letzten fünften Stück „Take It Back“. Richtig schön rotzig klingt das, aber wirklich superheldenhaft noch nicht. Deutlich bemerkt man, dass SUPERHERO STATUS aus der sich aufgelösten holländischen Hardcore-Band MM hervorgingen, denn sie klingen nicht wirklich anders. Ein wenig melodieverliebter vielleicht, wie beispielsweise auf „Through The Years“, aber ohne dabei jemals den Druck rauszunehmen. Allerdings ist das bei einer Gesamtlaufzeit von 12 Minuten auch keine Kunst.

Ihre Single-Duftmarke hat das Quintett vorerst gesetzt, nun kommts auf den ganz großen Longplayer-Schiss an. Warten wir‘s ab!

FAZIT: Der holländische Hardcore-Fünfer SUPERHERO STATUS bezeichnet die Musik auf ihrer ersten 7"-Single „Oldschool" und sie meinen damit Hardcore trifft auf Punk und ein paar Melodiebögen, ganz ähnlich wie bei den VANDALS. 12 Minuten musikalische Anfütterung, die Hunger auf mehr machen.