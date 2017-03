Ted Z And The Wranglers: Like A King (Review)

Ted Z And The Wranglers: Like A King

Fünf neue Songs wie aus einem Guss bieten die Südkalifornier TED Z AND THE WRANGLERS aktuell auf breiterer Ebene (Danke an die Leute bei Teenage Head Music), obzwar "Like A King" bereits 2014 veröffentlicht wurde und einem längeren Album vorausging ("Ghost Train", Oktober 2015). Innerhalb zweier Jahre kann eine Menge geschehen, doch die Stücke haben dem Zahn der Zeit getrotzt.

Wie sollte es auch anders sein in Anbetracht des Leib-und-Magen-Stils der Combo? Sie frönt stark im Country verwurzelter Americana und reißt dabei keine Bäume aus; ihre Musik ist von unterschwelliger Melancholie durchdrungen und wurzelt in einer realistischen Betrachtung der Condition Humana. Statt krampfhafter Heiterkeit (gleichwohl, 'Heaven's Rent' bereitet unverhohlen Freude) überwiegen auf "Like A King" ergo leutselige Kompositionen wie der Titeltrack oder 'Tomorrow', das kurze wie schöne Finale der Scheibe.

Dass BIG-HOUSE-Producer Monty Byrom hier klanglich Hand angelegt hat, erkennt man deutlich. TED Z AND THE WRANGLERS haben sich einem halb unverstärkt Sound verschrieben, der sich für zeitgenössischen Country Rock mit ausdrücklicher Nichtbetonung von Rock (im Sinne von breitbeinig) nachgerade aufdrängt.

Bei der im Duett vorgetragenen Ballade 'Virginia', die sich vermutlich sowohl als Liebeserklärung an den Staat als auch an eine holde Dame verstehen lässst, kann man das Gras wachsen hören. Das rau vorgetragene 'Ball and Chain ' kommt mit Elvis' Hüftschwung und ist mit deutlichem Vorsprung der Höhepunkt dieser EP.

FAZIT: Cooler, geerdeter Country-Stuff ohne Garth-Brooks-Klebrigkeit [Album bei Amazon kaufen]